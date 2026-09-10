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트럼프의 이루지 못할 꿈: 이란과의 전쟁에서 우리가 승리할 것이다

10 9월 2026 - 11:06
News ID: 1863877
Source: ABNA
트럼프의 이루지 못할 꿈: 이란과의 전쟁에서 우리가 승리할 것이다

미국 대통령은 워싱턴이 이란과의 전쟁에서 승리하고 있고 호르무즈 해협을 통제하고 있다고 주장하며, 이란이 붕괴하고 있다고 선언했습니다.

아브나 통신이 알자지라 방송을 인용한 보도에 따르면, 도널드 트럼프 미국 대통령은 자기 업적 쌓기에 나서며 다음과 같이 주장했습니다: 지난 2년은 가장 성공적인 해였으며, 우리는 우리 나라를 그 어느 때보다 강하고, 안전하고, 부유하고, 자유롭게 만들 것입니다.

트럼프는 미국으로의 이민 문제에 대해서도 주장했습니다: 우리 나라에 재앙이자 위협이었던 이민을 중단시켰습니다.

트럼프는 이민 분야에서 자신의 정부 조치에 대해서도 말했습니다: 남부 국경에 건설한 벽 덕분에 우리 나라에 재앙적 위협이었던 이민을 중단시켰습니다.

그는 또한 주장했습니다: 우리의 정책은 합리적이고 이성적이며, 지난 선거에서의 우리의 승리는 우리 나라를 구했습니다.

미국 대통령은 말했습니다: 우리는 에너지 부문에서 독립과 지배를 달성하고 이 분야에서 우위를 점할 것입니다.

그는 이란에 대해서도 주장했습니다: 우리는 이란과의 전쟁에서 승리할 것이며 호르무즈 해협을 통제하고 있습니다.

트럼프는 뻔뻔한 발언에서 덧붙였습니다: 우리는 호르무즈 해협을 통제하고 있으며 그것을 «트럼프 해협»이라고 불러야 한다고 생각합니다.

미국 대통령은 또한 이란 경제에 관한 자신의 발언을 반복하며 주장했습니다: 이란은 붕괴하고 있습니다; 이 나라는 수십 년 동안 중동의 폭군이었지만 더 이상 그러한 상황에 있지 않습니다.

트럼프는 자신의 주장을 반복하며 덧붙였습니다: 우리는 이란이 핵무기를 얻도록 허용하지 않을 것이며 그들은 우리가 선거에서 패배할 경우 약한 민주당원들과 교류할 수 있기를 바라고 있습니다.

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