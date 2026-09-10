아브나 통신이 알자지라 방송을 인용한 보도에 따르면, 도널드 트럼프 미국 대통령은 자기 업적 쌓기에 나서며 다음과 같이 주장했습니다: 지난 2년은 가장 성공적인 해였으며, 우리는 우리 나라를 그 어느 때보다 강하고, 안전하고, 부유하고, 자유롭게 만들 것입니다.

트럼프는 미국으로의 이민 문제에 대해서도 주장했습니다: 우리 나라에 재앙이자 위협이었던 이민을 중단시켰습니다.

트럼프는 이민 분야에서 자신의 정부 조치에 대해서도 말했습니다: 남부 국경에 건설한 벽 덕분에 우리 나라에 재앙적 위협이었던 이민을 중단시켰습니다.

그는 또한 주장했습니다: 우리의 정책은 합리적이고 이성적이며, 지난 선거에서의 우리의 승리는 우리 나라를 구했습니다.

미국 대통령은 말했습니다: 우리는 에너지 부문에서 독립과 지배를 달성하고 이 분야에서 우위를 점할 것입니다.

그는 이란에 대해서도 주장했습니다: 우리는 이란과의 전쟁에서 승리할 것이며 호르무즈 해협을 통제하고 있습니다.

트럼프는 뻔뻔한 발언에서 덧붙였습니다: 우리는 호르무즈 해협을 통제하고 있으며 그것을 «트럼프 해협»이라고 불러야 한다고 생각합니다.

미국 대통령은 또한 이란 경제에 관한 자신의 발언을 반복하며 주장했습니다: 이란은 붕괴하고 있습니다; 이 나라는 수십 년 동안 중동의 폭군이었지만 더 이상 그러한 상황에 있지 않습니다.

트럼프는 자신의 주장을 반복하며 덧붙였습니다: 우리는 이란이 핵무기를 얻도록 허용하지 않을 것이며 그들은 우리가 선거에서 패배할 경우 약한 민주당원들과 교류할 수 있기를 바라고 있습니다.