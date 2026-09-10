야히야 사리 발표: 지난 12시간 동안 사우디의 예멘에 대한 54회 공습

아브나 통신이 알-마시라를 인용한 보도에 따르면, 야히야 사리, 예멘 군대 대변인은 사우디 전투기가 지난 12시간 동안 이 나라의 여러 주에 대해 54회의 공습을 수행했다고 발표했습니다.

그는 이러한 공격이 알-자우프, 마리브, 타이즈, 알-후다이다, 사다, 알-바이다 주를 목표로 삼았다고 말했습니다.

예멘 안사룰라의 군사 대변인에 따르면, 이러한 공격은 하미스 무샤이트의 킹 칼리드 공군 기지에서 이륙한 F-15SA 전투기를 사용하여 수행되었습니다.

그는 또한 타이프 시의 킹 파흐드 기지에서 타이푼 전투기 한 대가 이륙하여 알-자우프 주에 대한 공격을 수행했다고 발표했습니다.

야히야 사리는 예멘에 대한 지속적인 공격과 침략은 응답과 처벌 없이 지나가지 않을 것이라고 강조했습니다.

동시에 사우디 언론은 사우디 남부의 아브하와 하미스 무샤이트에서 경보 사이렌 소리가 울렸다고 발표했습니다.

한편, 사나 보건부는 사우디 적의 알-자우프 교도소에 대한 공격으로 인한 순교자 수가 32명으로 증가했다고 발표했습니다.