아브나 통신의 보도에 따르면, 혁명 최고 지도자의 고문은 소셜 네트워크 중 하나에 게시물을 올리며 다음과 같이 썼습니다: 90년대 초 이란은 RQ-170을 확보했고, 10년도 채 안 되어 세계 드론 분야의 주요 강국이 되었습니다.

그는 덧붙였습니다: 이제 미국 드론은 자율 시스템에서 새로운 도약의 기회가 될 수 있습니다. 트럼프는 펜타곤의 경험 많은 장군들을 해임하기 전에 그들에게 자신이 누구와 상대하고 있는지 물었어야 했습니다.