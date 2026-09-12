아브나 통신의 보도에 따르면, 러시아 신문 «네자비시마야 가제타»는 펜타곤과 미국 정보 기관이 이란에 대한 전쟁 종료 후 이 나라의 지역 내 군사 주둔 축소 문제를 검토하고 있다고 썼다. 이 문제는 이란의 보복 공격으로 손상된 기지의 재건축을 하지 않는 것에만 국한되지 않고, 일부 전투 및 정보 인프라를 지역 외부로 이전하는 것도 포함한다.

지역 문제 분석가 안톤 마르다소프는 강조했다: 전술과 전략의 재검토의 새로운 단계로의 전환은 이란에 대한 전쟁의 결과의 일부이다. 펜타곤은 이러한 상황에서 지역 파트너와의 협력 강화를 추구하고 있다.

그는 덧붙였다: 그럼에도 불구하고 미국은 지역 강국들이 이란과 전쟁 및 침략을 하지 않는다는 비밀 협정을 달성하기 위한 협상에 나설 위험에 직면해 있다. 이 국가들은 미국과의 양자 관계 및 범주화 참여에서 더 큰 독립성을 보여주고 있다. 이는 다극 세계 창출의 관점에서 바람직할 수 있지만, 여러 국가와 이스라엘 간의 긴장 고조와 관련해서는 상황을 악화시킬 수 있다.