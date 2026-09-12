  1. Home
  2. 한국어

지역 국가들과 이란의 비밀 협정이 미국에 미치는 위험

12 9월 2026 - 21:26
News ID: 1864814
Source: ABNA
지역 국가들과 이란의 비밀 협정이 미국에 미치는 위험

지역 문제 전문가는 지역 국가들이 이란과 충돌에 참여하지 않는다는 비밀 협정을 체결할 가능성과 그것이 미국에 미치는 위험을 지적했다.

아브나 통신의 보도에 따르면, 러시아 신문 «네자비시마야 가제타»는 펜타곤과 미국 정보 기관이 이란에 대한 전쟁 종료 후 이 나라의 지역 내 군사 주둔 축소 문제를 검토하고 있다고 썼다. 이 문제는 이란의 보복 공격으로 손상된 기지의 재건축을 하지 않는 것에만 국한되지 않고, 일부 전투 및 정보 인프라를 지역 외부로 이전하는 것도 포함한다.

지역 문제 분석가 안톤 마르다소프는 강조했다: 전술과 전략의 재검토의 새로운 단계로의 전환은 이란에 대한 전쟁의 결과의 일부이다. 펜타곤은 이러한 상황에서 지역 파트너와의 협력 강화를 추구하고 있다.

그는 덧붙였다: 그럼에도 불구하고 미국은 지역 강국들이 이란과 전쟁 및 침략을 하지 않는다는 비밀 협정을 달성하기 위한 협상에 나설 위험에 직면해 있다. 이 국가들은 미국과의 양자 관계 및 범주화 참여에서 더 큰 독립성을 보여주고 있다. 이는 다극 세계 창출의 관점에서 바람직할 수 있지만, 여러 국가와 이스라엘 간의 긴장 고조와 관련해서는 상황을 악화시킬 수 있다.

Your Comment

You are replying to: .
captcha