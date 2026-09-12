아브나 통신이 알-알람 알-하르비를 인용한 보도에 따르면, 이라크의 이슬람 저항은 성명에서 사우디아라비아의 중요 시설을 표적으로 삼았다는 이라크 저항에 대한 비난을 부인하고 강조했다: 우리는 신뢰할 수 있는 증거에 의존하거나 구체적인 조사를 수행하지 않고 이러한 주장을 받아들인 이라크 정부의 성급함에 놀라움을 표명한다.

이라크의 이슬람 저항은 오늘 토요일 성명에서 발표했다: 사우디아라비아 군대와 그들의 용병에 대한 예멘 저항 민중의 지속적인 전장 승리를 축하하면서, 지난 금요일 사우디아라비아의 중요 시설을 표적으로 삼았다는 이라크 저항에 대한 비난은 (우리가 주장하지 않는 영광이다)라고 강조한다; 동시에, 신뢰할 수 있는 증거에 의존하거나 구체적인 조사를 수행하지 않고 이러한 주장을 받아들인 이라크 정부의 성급함에 놀라움을 표명한다.

이라크의 이슬람 저항은 발표했다: 비난과 여론 전환의 정책을 반복하는 것은 예멘의 명예로운 아들들의 손에 사우디아라비아 군대와 그 도구들의 연속적인 패배를 은폐하려는 실패한 시도에 불과하다.

이라크의 이슬람 저항 성명에는 다음과 같이 적혀 있다: 10년 이상 사우디아라비아 정권의 봉쇄 아래 있는 억압받고 포위된 예멘 민중을 지원하는 이라크 저항의 변함없는 입장을 재차 강조하면서, 이 나라의 적들에게만 이익이 되는 위기로 이라크를 끌어들이려는 사악한 시오니스트-미국 계획의 함정에 빠지는 것에 대해 경고한다.

이라크의 이슬람 저항은 발표했다: 마지막으로, 의심스러운 서사를 따르는 대신 진실을 밝히는 것을 목표로 하는 모든 정부 진상 조사 위원회에 참여할 준비가 되어 있음을 선언한다.