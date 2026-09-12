«델리 선언» 채택; 브릭스, 이스라엘의 레바논 철수 요구

아브나 통신이 아나돌을 인용한 보도에 따르면, 브릭스 회원국 정상들은 델리 선언에서 가자 지구에서 팔레스타인인의 강제 이주에 반대하면서 팔레스타인 민족의 권리에 대한 지지를 강조하고 레바논에서의 휴전 준수, 안보리 결의 1701 이행, 그리고 레바논 점령 지역에서 이스라엘 군대의 철수를 요구했다.

브릭스 정상들은 토요일 델리에서 열린 이 그룹의 제18차 회의 첫날 «델리 선언»을 만장일치로 채택했다. 그들은 이 선언에서 가자에서의 폭력 지속에 대한 깊은 우려를 표명하며, 이 지역에서 팔레스타인인의 강제 이주를 목표로 하는 모든 정책을 종식시킬 것을 요구했다.

이 선언에는 이스라엘-팔레스타인 분쟁의 공정하고 지속 가능한 해결은 평화적 수단을 통해서만 가능하며, 자결권과 귀환권을 포함한 팔레스타인 민족의 정당한 권리가 실현되어야 한다고 명시되어 있다. 브릭스 정상들은 또한 팔레스타인인의 불가침 권리를 약화시키거나 점령을 정당화하고 장기화할 수 있는 조치에 대해 우려를 표명했다.

브릭스 회원국들은 또한 시리아의 주권, 독립, 통일, 영토 보전에 대한 약속을 강조하고 모든 당사자에게 이 나라에서 평화적이고 포괄적인 정치 과정을 지지할 것을 요구했다.