아브나 통신의 보도에 따르면, 베남 사에디 의회 국가안보위원회 위원은 말했다: 이슬람 공화국 이란은 입구와 출구 경로에 대한 완전한 감시와 통치로 호르무즈 해협을 미국의 과도한 요구에 대한 강력한 억제 수단으로 유지해 왔다.

그는 또한 월요일에 열릴 예정인 이란과 오만 외교관 회의를 언급하며, 이 전략적 수로에서의 통행에 관한 최근 합의의 세부 사항을 제공했다. 호르무즈 해협의 대부분은 이슬람 공화국 이란의 연안 수역에 위치해 있다. 오만 측과의 수많은 외교 협상에서 선박의 제한적 통과를 위한 임시 경로 설치에 합의했다. 이 경로에서 이란이 입구 경로와 출구 경로 모두에서 완전한 감시와 통치를 가지고 있다는 해상 보고서가 접수되었다.

의회 국가안보위원회 위원은 말했다: 이 조치는 호르무즈 해협 재개방과 혼동해서는 안 된다. 호르무즈 해협의 개방은 여러 요인에 달려 있으며, 가장 중요한 것은 해상 봉쇄 중단, 이란의 영토 보전에 대한 침략과 위협 포기, 그리고 미국의 제재 해제이다. 이 임시 경로는 단지 한 걸음 앞으로 나아간 것일 뿐이며, 완전한 재개방은 미국이 자신의 의무를 이행하는 데 달려 있다. 라마단 전쟁 이전에는 매일 2천만 배럴의 원유(세계 소비의 5분의 1에 해당), 세계 LNG의 25퍼센트, 세계 비료의 33퍼센트가 이 해협을 통과했다. 그러나 오늘날 통행은 그 시대의 10분의 1 이하로 줄었다.

그는 계속했다: 통계에 따르면 이전에 하루 128척에 달했던 유조선 통행은 현재 7척 미만의 소형 유조선으로 감소했으며, 그것도 이슬람 공화국 이란의 직접 허가로 이루어진다. 이 상황은 미국의 패권에 도전했을 뿐만 아니라 그들의 이익에 심각한 경제적 타격을 입혔다. 오늘날 적에게 호르무즈 해협은 단순한 수로가 아니라 지역 세력 균형에서 억제 수단이다. 이전의 생각과 달리 미국과 이란의 주요 분쟁 중심은 더 이상 핵 프로그램이 아니라 호르무즈 해협에 대한 이란의 통치이다.

사에디는 호르무즈 해협의 상황이 정상이라는 미국 관리들의 주장에 답하며 말했다: 적은 세 가지 거짓 서사로 잃어버린 명예를 회복하려고 한다. 첫째, 호르무즈 해협은 그다지 중요하지 않다고 주장한다. 그렇다면 물어야 한다: 만약 중요하지 않다면, 왜 모든 힘을 다해 그것을 재개방하려고 하는가? 둘째, 이란의 조치가 불법이라는 주장인데, 그들에게 물어야 한다: 누가 해상 봉쇄로 지역의 안보를 위험에 빠뜨리고 이러한 상황을 만들었는가?