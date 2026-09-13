ABNA 통신이 알자지라를 인용한 보도에 따르면, 미국의 도널드 트럼프 대통령은 오늘 일요일, 트럼프의 값비싼 이란 침공의 결과로 이 나라에 생긴 경제 문제의 일부를 정당화하려는 시도에서 우스꽝스러운 주장을 펼치며 말했다: 이란은 어떤 대가를 치르더라도 합의에 도달하려 한다, 하지만 나는 완벽하지 않은 합의에 서명하지 않을 것이다!

의회 중간선거를 앞두고 공화당 동료들의 패배를 확실시하는 미국 대통령은 테헤란에 대한 침공에 수백억 달러를 지출했음에도 불구하고 자국 정부의 실패의 일부를 다음과 같이 정당화하려 했다: 이란과의 전쟁은 중간선거 전이나 직후에 끝날 것이다!

그는 테헤란의 핵 프로그램의 평화적 성격을 언급하지 않고 주장했다: 이란은 핵무기를 얻지 못할 것이다; 우리는 그런 일이 일어나도록 허용하지 않을 것이다!

도널드 트럼프는 이어서 말했다: 젤렌스키 대통령은 러시아의 디젤 연료 시설에 대한 공격을 중단해야 한다. ... 중국은 최근 몇 년 동안 우리에게 매우 공정하게 대했다. 인공지능 분야에서 우리는 중국보다 앞서 있다. ... 베네수엘라 선거는 그들이 준비가 되어 있는 경우에만 열릴 수 있다.

트럼프는 연설의 다른 부분에서 기자의 «페르시아만 국가들과 이란의 회담에 대한 의견은 무엇입니까?»라는 질문에 답하여 말했다: 상관없다. 그들 자신에게 달려 있다.