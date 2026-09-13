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UAE 대통령 고문의 페제시키안과 빈 자이드 회담에 대한 반응

13 9월 2026 - 21:20
News ID: 1865219
Source: ABNA
UAE 대통령 고문의 페제시키안과 빈 자이드 회담에 대한 반응

UAE 대통령 고문은 BRICS 정상회의 계기에 열린 아부다비 왕세자와 이란 대통령의 회담에 반응했다.

ABNA 통신의 보도에 따르면, UAE 대통령 고문 안와르 가르가시는 X의 자신의 계정에서 BRICS 정상회의 계기에 열린 아부다비 왕세자 칼리드 빈 모하메드 빈 자이드와 이란 대통령 마수드 페제시키안의 회담에 반응했다.

가르가시는 썼다: 칼리드 빈 모하메드 빈 자이드와 이란 대통령 마수드 페제시키안의 회담은 정상회의 계기에 참가국 정상들과의 그의 회담의 틀 안에서 억제와 외교라는 두 기둥에 기반한 UAE의 접근을 반영한다. 왜냐하면 어느 것도 다른 것 없이는 효과적이지 않을 것이기 때문이다.

그는 계속했다: 억제는 외교의 신뢰성을 강화하고, 외교는 평등과 힘의 입장에서 시작할 때 성공하여 궁극적으로 안정적이고 지속 가능한 지역 안보를 달성하기 위한 최선의 길을 형성할 것이다.

가르가시는 덧붙였다: 페제시키안 대통령이 현재 위기 과정에서 균형 잡히고 이성적인 입장과 발언을 취해왔다는 점을 언급해야 한다. 이 민감한 단계에서 무시할 수 없는 입장이다.

언급할 것은, 이란 대통령 마수드 페제시키안이 BRICS 정상회의 참석 중 아부다비 왕세자 칼리드 빈 모하메드 빈 자이드 알 나흐얀과 만나 대화했다는 것이다.

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