UAE 대통령 고문의 페제시키안과 빈 자이드 회담에 대한 반응

ABNA 통신의 보도에 따르면, UAE 대통령 고문 안와르 가르가시는 X의 자신의 계정에서 BRICS 정상회의 계기에 열린 아부다비 왕세자 칼리드 빈 모하메드 빈 자이드와 이란 대통령 마수드 페제시키안의 회담에 반응했다.

가르가시는 썼다: 칼리드 빈 모하메드 빈 자이드와 이란 대통령 마수드 페제시키안의 회담은 정상회의 계기에 참가국 정상들과의 그의 회담의 틀 안에서 억제와 외교라는 두 기둥에 기반한 UAE의 접근을 반영한다. 왜냐하면 어느 것도 다른 것 없이는 효과적이지 않을 것이기 때문이다.

그는 계속했다: 억제는 외교의 신뢰성을 강화하고, 외교는 평등과 힘의 입장에서 시작할 때 성공하여 궁극적으로 안정적이고 지속 가능한 지역 안보를 달성하기 위한 최선의 길을 형성할 것이다.

가르가시는 덧붙였다: 페제시키안 대통령이 현재 위기 과정에서 균형 잡히고 이성적인 입장과 발언을 취해왔다는 점을 언급해야 한다. 이 민감한 단계에서 무시할 수 없는 입장이다.

언급할 것은, 이란 대통령 마수드 페제시키안이 BRICS 정상회의 참석 중 아부다비 왕세자 칼리드 빈 모하메드 빈 자이드 알 나흐얀과 만나 대화했다는 것이다.