ABNA의 보도에 따르면, 파이낸셜 타임스는 보고서에서 예멘 북부에 기반을 둔 무장 단체로 예멘의 안사룰라와 관련이 있을 가능성이 높은 단체가 기업 «앤스로픽»의 인공지능 «클로드»를 미사일과 로켓의 유도 및 제어 시스템 개발에 사용했다고 주장했다.

앤스로픽사의 정보 보고서에 따르면, 이 단체는 세 가지 무기 프로그램에 작업하고 있었다: 휴대전화 하드웨어 수준의 비행 컴퓨터를 갖춘 유도 로켓, 목표 사거리 2000킬로미터 이상의 다단계 탄도 미사일, 그리고 «AR2000»이라는 이름의 미사일 세트로 그 중 하나의 변형은 극초음속 비행 능력을 가지고 있었다.

이 단체의 구성원들은 프로그래밍 도구 «클로드 코드»를 실질적으로 일부 소프트웨어 엔지니어의 대체품으로 사용했다. 그들은 이 도구를 유도, 항법 및 제어 소프트웨어 작성, 자동 조종 시스템을 비행 컴퓨터에 연결, 제어 매개변수 설정, 비행 시뮬레이션 및 시험 결과 분석에 사용했다.

이 사람들은 클로드 인공지능의 여러 인스턴스를 동시에 사용하고 각각에 별도의 작업을 할당했다. 예를 들어, 한 인스턴스는 코딩을 하고, 다른 인스턴스는 연구를 수행하고, 세 번째 인스턴스는 생성된 코드를 검사했다.

앤스로픽은 이 회사의 보안 시스템이 무기 개발과 관련된 많은 요청을 차단했다고 발표했지만, 이 단체는 프로젝트의 본질을 숨기고 활동을 여러 세션으로 분할함으로써 제한의 일부를 우회할 수 있었다.

이 단체는 결국 예멘에서 하나의 유도 로켓을 시험했지만 시험은 분명히 실패했다. 단체 구성원들은 불과 몇 시간 후 다시 클로드에 접속하여 실패 원인을 조사하고 관련 소프트웨어를 수정했다. 그러나 앤스로픽은 이 단체가 실용적인 무기 시스템을 생산하는 데 성공했다는 증거를 가지고 있지 않다고 말한다.

앤스로픽은 예멘 단체가 계정이 차단되기 전에 활동을 계속하기 위해 클로드나 다른 소프트웨어에 의존하지 않는 일련의 오프라인 시뮬레이션 도구를 만들었다고 발표했다.