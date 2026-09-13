레바논 마로니트 총대주교의 텔아비브와의 협상에 대한 강한 비판

ABNA 통신이 안-나슈라를 인용한 보도에 따르면, 레바논 마로니트 총대주교 마르 베샤라 알-라히 추기경은 말했다: 레바논 남부에 해를 끼치는 것은 레바논 전체에 해를 끼치며, 남부에서 흘리는 모든 피는 레바논 전체의 몸에 난 상처이다.

그는 밝혔다: 시민의 살해가 평범한 뉴스가 되어서는 안 되며 레바논의 마을과 도시가 공포와 파괴와 죽음의 장이 되어서는 안 된다.

알-라히는 레바논 정부에 전국에 걸쳐 레바논의 영토와 국민에 대한 책임을 다할 것을 요구했다.

알-라히는 레바논에서의 무기 독점에 관해서도 말했다: 정부 손에 있는 무기 독점은 한 집단이 다른 집단을 지배하는 것을 의미하지 않는다. 이것은 부족이나 종파의 문제가 아니라 국가적 원칙이다. 정부는 주권적 결정을 내릴 권리가 있으며 모든 사람을 보호할 책임이 있다. 레바논의 주권이 국내에서 완성되지 않는 한 다른 사람들이 레바논의 주권을 존중하기를 기대할 수 없다.

레바논 마로니트 총대주교는 레바논 정부와 시온주의 정권과의 협상에 관해서도 강조했다: 협상은 명확한 목표를 가진 명확한 과정이 되어야 하며 침략 중단, 철수 실행, 안정 확립과 같은 구체적인 결과를 가져야 하고 레바논의 주권 유지와 긴장 고조 방지에 관한 진지한 보장을 받아야 한다. 협상은 명확한 전망 없는 끝없는 과정이 되어서는 안 되며 레바논의 권리를 지키고 불안정에 종지부를 찍는 명확한 해결책을 달성하기 위한 도구가 되어야 한다.