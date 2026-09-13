아트완: 오만 회담은 6가지 이유로 성공 가능성이 높다

ABNA 통신이 라이 알-요움을 인용한 보도에 따르면, 아랍 분석가 압둘 바리 아트완은 글에서 썼다: 월요일 오만 살랄라에서 이란과 페르시아만 6개 아랍 국가의 참여로 열릴 예정인 회담은 협상 과정에서 교정적 조치로 간주되며 다음과 같은 이유로 성공 가능성이 높다;

첫째: 이 협상은 그 종류의 첫 번째로 간주되며 개최가 오랫동안 연기되었는데, 페르시아만 협력회의 국가들과 이란의 외무장관들 사이에 대면으로, 그리고 미국의 개입과 위협으로부터 멀리서 이루어진다. 미국은 침략국으로 종파적, 정치적 분란의 씨앗을 뿌리려 하며 안보 보장을 구실로 페르시아만 아랍 국가들을 협박하려 한다.

둘째: 미국이 그 목표, 특히 이란 체제 전복과 이란 핵 프로그램 파괴에서 실패했다는 것이 확실히 증명되었다. 이 실패는 이란이 전장에서 저항하고 군사 및 경제 양 전선에서 미국의 압력에도 불구하고 자신의 입장을 양보하지 않거나 양보를 주지 않은 데서 비롯되었다.

셋째: 페르시아만 아랍 국가들은 현재 여섯 번째 달에 접어든 이 전쟁의 최대 패배자였다. 이들 국가 대부분은 국고에 1달러도 넣지 못했는데, 이란의 호르무즈 해협 봉쇄와 자신의 요구, 특히 해상 및 경제 봉쇄 해제와 동결 자산 해제에 대한 고집으로 인해 자신의 석유와 가스를 수출할 수 없기 때문이다. 전쟁 전 만 국가들은 호르무즈 해협을 통해 매일 2천만 배럴의 석유를 수출했고, 모든 미국 항공모함과 군함은 무력으로든 협상으로든 해협 재개방에서 실패했다. 일부 만 국가들은 예산 적자를 보충하기 위해 수천억 달러의 대출에 의존했고 많은 건설 프로젝트를 중단했다.

넷째: 일부 중재자들은 트럼프를 극도로 두려워했다. 그들은 메신저 역할을 하며 미국의 요구와 압력을 이란에 전달했다. 다시 말해, 그들은 중립적이지 않았다.

다섯째: 오만은 지역 국가들 사이에서의 위치와 모든 당사자와의 관계로 인해 협상을 위한 더 적절한 경로를 제공했다. 오만은 페르시아만 지역의 일부이며, 이 나라를 통한 이란과 지역 아랍 국가들 간의 대화는 일종의 "가족 내 대화"로 간주된다.