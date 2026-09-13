페제시키안: 우리는 이란과 남아프리카공화국의 경제위원회 개최할 준비가 되어 있다

ABNA 통신의 보도에 따르면, 마수드 페제시키안 대통령은 남아프리카공화국 대통령과의 회담에서 말했다: 남아프리카공화국과 고故 넬슨 만델라는 나의 젊은 시절 항상 억압과 인종차별에 맞선 투쟁의 상징이었으며, 오늘날 억압받는 팔레스타인 민중에 대한 귀하의 옹호는 매우 인상적이고 칭송할 만하다.

대통령은 국제 문제에 대한 양국의 견해 공통점을 언급하며 강조했다: 우리는 남아프리카공화국과의 관계를 다양한 분야에서 확대하고자 하며, 이 관점이 세계에 확산되기를 바란다.

페제시키안은 남아프리카공화국 대통령을 테헤란에 초청하며 말했다: 우리는 공동 협력 프로그램을 추진하고 양국 간 관계를 강화하고 발전시키기 위해 양국의 공동위원회를 개최할 준비가 되어 있다.

남아프리카공화국의 시릴 라마포사 대통령도 적의 침략에 맞선 이란 국민의 저항과 인내를 언급하며 말했다: 우리의 이란과의 관계는 항상 중요했으며, 우리는 앞으로도 이 관계를 강화하고 발전시키기 위해 노력한다.

남아프리카공화국 대통령은 가자에서의 이스라엘의 행동을 규탄하며 말했다: 우리는 팔레스타인 문제에 관해 지지를 의무로 여긴다, 고故 넬슨 만델라는 팔레스타인 지지를 강조했었다.

라마포사는 BRICS 틀 안에서 이란의 경제 협력 발전을 강조하며 말했다: 공동 경제위원회는 양국 간 경제 프로그램을 실현하기 위한 장기 전략으로서 유익할 수 있다.