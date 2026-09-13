마난 라이시: 이란은 포위될 수 없는 나라이다

ABNA 통신 기자의 보도에 따르면, 모하마드 마난 라이시는 일요일 오후 주지사 청사 이맘 자바드(그에게 평화가 있기를) 홀에서 공공 식량 공급 및 유통 종사자들을 기리는 의식에서 억압받는 계층의 식탁에 가해지는 압력을 적의 전면적 포위로 인한 쓰라린 현실로 규정하고 말했다: 불의한 제재가 많은 생활 어려움을 초래했지만, 생산자들은 사회적 책임을 다함으로써 현장에 나섰고 국민의 생계가 단절되도록 허용하지 않았다.

그는 서방 오만한 세력과 시온주의자 전선의 현재 교착 상태를 신의 도움의 징표로 보고 지적했다: 이 전투의 경험은 적의 군사적, 경제적 음모가 적 자신에게 되돌아갔고 저항하는 이란 국민 앞에 개방과 승리의 희망찬 지평이 나타났음을 보여주었다.

라이시는 세계 방정식에서 이슬람 공화국의 전략적 위치를 상기하며 강조했다: 독특한 지정학적 특징, 풍부한 지하 자원, 의욕 높은 인구 구조, 저항 문화의 교차점이 이란을 고립될 수 없고 정복될 수 없는 나라로 만들었다.

그는 잘못된 계산을 피하고 현지 자산을 인식하는 것을 매우 중요하게 평가하며 계속했다: 우리 나라는 세계 천연 자원 순위 상위권에 위치하며, 이 능력과 국민의 신앙 의지의 결합이 가장 어려운 제약에 맞설 수 있는 힘을 가져왔다.