알자지라: 미국의 신뢰는 회복할 수 없을 정도로 손상되었다

ABNA 통신의 보도에 따르면, 도하 고등연구소의 한 교수는 2월 미국의 이란 공격이 국제적 차원에서 워싱턴의 군사력 신뢰를 심각하게 손상시켰으며, 미국은 결국 현장에서 만들어진 새로운 현실을 받아들여야 할 수도 있다고 말한다.

도하 고등연구소의 교수 모하마드 알-마스리는 알자지라와의 대화에서 말했다: 이란과의 전쟁 과정에서 미국의 신뢰는 회복할 수 없을 정도로 손상되었다, 그리고 이 문제에 의심의 여지가 없다.

그는 도널드 트럼프 미국 대통령의 호르무즈 해협을 통한 유조선 통행 증가 주장에 대해 말했다: 추적 데이터는 실제로 극소수의 선박만이 이 경로를 통과할 수 있음을 보여준다.

알-마스리는 덧붙였다: 미국이 선박의 은밀하고 야간 통과를 위해 모든 힘을 동원했음에도 불구하고, 해상 교통을 정상 상태에 가까운 수준으로조차 되돌릴 수 없었다.

이 대학 교수는 결국 상황이 어느 한쪽이 입장을 바꿔야 하는 지점에 도달할 것이라고 말했다. 즉 이란이 미국의 조건을 받아들이거나, 그에 따르면 그것은 매우 가능성이 낮지만, 아니면 워싱턴이 새로운 현장 현실의 일부를 받아들여야 할 것이라는 것이다.