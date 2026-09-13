사르다르 이븐 알-레자: 과거 위협의 반복은 적 정보기관의 마비의 징후이다

ABNA 통신에 따르면, 혁명수비대 준장 사르다르 세예드 마지드 이븐 알-레자, 국방 및 군 지원부 대행 장관은 국방부 산업 조직 관리자들과의 회의에서 적의 반복되는 위협과 일부 미국 관리들의 발언을 언급하며 말했다: 일부 미국 관리들은 위협을 반복함으로써 우리의 의지를 바꾸거나 이란 이슬람 공화국을 위협할 수 있다고 생각하지만, 그들은 크게 착각하고 있다.

그는 덧붙였다: 적이 과거 위협을 고집하는 이유는 힘의 징후라기보다는 정보 및 분석 기관의 마비, 그리고 궁극적으로 그들의 합리성의 힘 상실의 징후이다; 왜냐하면 어떤 조직의 정보 및 분석 기관이 현장의 현실을 올바르게 보고 분석할 수 있다면, 여러 번 거짓이 증명된 주장과 위협을 계속 고집할 수 없기 때문이다.

사르다르 준장 이븐 알-레자는 강조했다: 적은 이란과는 위협으로 말해서는 안 된다는 이 매우 단순하고 명백한 현실을 이해해야 한다. 이란 이슬람 공화국 체제와 우리의 계산 기관은 그들의 위협에 어떤 가치도 부여하지 않으며, 근본적으로 이러한 위협은 우리에게 작전적 가치가 없고 뒤에 실제 군사적 능력이 존재하는 메시지라기보다는 정치적 메시지 또는 정치적 성명에 가깝다.

국방부 대행 장관은 지역의 변화와 미국 및 시온주의 정권의 지역 정책 결과를 언급하며 말했다: 오늘 우리가 지역에서 목격하는 변화와 현실은 그들의 잘못된 정책과 잘못된 평가의 결과이다. 이란 이슬람 공화국은 결코 주변국과 지역 민족들에게 위협이 아니었고 앞으로도 없을 것이며, 지혜와 현명함으로 항상 친구와 적을 구분하려고 노력해 왔고 이 논리적 접근을 실천에서도 다양한 상황에서도 분명히 표현하고 전달해 왔다.

그는 계속했다: 매우 높은 확신을 가지고 말한다. 만약 오늘 또 다른 전쟁이 형성된다면, 이란 이슬람 공화국은 기술적으로 이전 전쟁들보다 훨씬 더 강력하고 발전된 방식으로 행동할 것이다. 국가의 기술 활동과 생산 라인 및 무기 공장의 지속을 단지 서사나 미디어 헤드라인으로 보이려는 자들은 현장에서 우리 군대의 힘을 잘 보았다. 때때로 보여지는 것은 국가 방위 산업에 존재하는 실제 능력과 잠재력의 작은 부분이며, 이 길은 여전히 힘 있게 계속되고 있다.