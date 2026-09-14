ABNA 통신이 타스 통신을 인용한 보도에 따르면, 빈 주재 국제기구 러시아 상임대표 «미하일 울리야노프»는 오스트리아의 이란 부통령 겸 원자력청장 «모하마드 에슬라미»의 비자 취소를 국제원자력기구에 대한 이 나라의 의무 위반으로 간주하고, 또한 이란에 대한 유엔 안전보장이사회 제재 복귀 메커니즘을 활성화하려는 영국, 프랑스, 독일의 노력을 법적 효력이 없다고 했다.

울리야노프는 국제원자력기구 제70차 총회 회의 기간 동안 이 회의에 참석하기 위한 «모하마드 에슬라미»의 비자를 취소한 오스트리아 당국의 결정을 강하게 비판했다.

울리야노프는 서방 국가들이 자신들이 받아들이지 않는 국가들과 결산하기 위해 «비자 불법» 캠페인을 시작했다고 말했다.

빈 주재 러시아 상임대표는 오스트리아가 이 조치로 국제원자력기구 본부 설치에 관한 협정에서 자국의 의무를 명백히 위반했다고 강조하고, 이 나라 당국이 이란 원자력청장의 입국을 막을 실제 근거가 없었다고 말했다.

그는 연설의 다른 부분에서 이란에 대한 유엔 안전보장이사회의 이전 제재 자동 복귀 메커니즘을 활성화하려는 영국, 프랑스, 독일의 노력을 법적 관점에서 «무효»라고 했다.

울리야노프는 유엔 안전보장이사회 결의 2231을 언급하며 이 결의의 조항이 2025년 10월 18일에 종료되었고 따라서 제재 복귀 메커니즘을 활성화하려는 유럽 국가들의 노력에는 법적 근거가 없다고 강조했다.