ABNA 통신이 알마시라를 인용한 보도에 따르면, 서방 소식통은 예멘에서 워싱턴이 빠진 궁지를 지적했다.

로이터는 보도했다: 예멘에서의 분쟁 격화는 워싱턴을 딜레마에 직면하게 했다.

이 서방 매체는 발표했다: 워싱턴은 사우디아라비아를 돕도록 압력을 받고 있지만 동시에 값비싼 전쟁이 새로운 전장으로 확대되는 것을 피하려고 한다. 다시 말해, 전쟁의 범위가 확대되지 않도록 하려는 것이다.

이는 몇 시간 전 사우디아라비아 공식 통신이 사우디아라비아의 왕세자 겸 총리 무함마드 빈 살만이 오늘 월요일 제다에서 CENTCOM 사령관 브래드 쿠퍼를 맞이했다고 보도한 가운데 발생하고 있다.

예멘에서 사우디아라비아에 의존하는 용병들은 심각한 패배를 겪었고 리야드의 군사 지원 요청은 트럼프의 반대에 직면했으며 그는 사우디아라비아를 거부했다.

시온주의 정권의 TV 12 채널은 사우디아라비아가 워싱턴에 군사 지원을 요청했다고 발표했었다.

이 보고서에 따르면, 미국의 트럼프 대통령은 안사룰라에 대한 직접 공격 실시에 반대했다.