ABNA 통신이 로이터를 인용한 보도에 따르면, 이 나라의 석유 회사들이 더 이상 사용하지 않는 낡고 중고 미국산 석유 장비가 베네수엘라로 이송되고 있다. 이 조치는 이 나라의 석유 산업 재건 노력과 물론 미국에 의한 석유 자원 약탈과 동시에 이루어지고 있다.

미국의 석유 회사들이 중고 및 잉여 석유 장비를 베네수엘라로 이송하고 있다. 이 나라는 미국의 대베네수엘라 정책으로 인한 수년간의 제재와 투자 감소 후 석유 산업을 되살리기 위해 외국 장비와 자본이 필요하다.

현재 이전에 미사용 또는 잉여로 간주되었던 일부 미국 석유 장비가 이제 베네수엘라에서 새로운 목적지를 찾았다. 이 장비는 이 나라의 석유 인프라 수리 및 재건과 석유 생산 증가에 사용될 것이다.

이 전개는 워싱턴이 이 나라의 대통령 니콜라스 마두로의 납치 이후 베네수엘라 석유 산업에 대한 최대 압력과 광범위한 제재 접근에서 벗어나 이 나라의 에너지 부문 재건 지원이라고 부르는 것으로 이동한 가운데 발생하고 있다.

얼마 전 트럼프는 미국이 베네수엘라와 «세계 역사상 가장 큰 석유 계약»으로 간주되는 합의에 도달했다고 주장했으며, 이 합의는 그의 명령과 미국의 마르코 루비오 국무장관, 피트 헤그세스 전쟁장관, 그리고 베네수엘라의 델시 로드리게스 임시 대통령의 협력으로 민간 기업과의 파트너십을 통해 이루어졌다.

이란에 대한 부당한 침략으로 인한 미국인의 생활비 상승 때문에 압박을 받고 있는 미국 대통령은 주장했다: 미국은 이 합의의 틀 안에서 미국 납세자에게 비용을 부과하지 않고 베네수엘라의 확인 매장량 650억 배럴 이상의 석유에 대한 통제권을 얻었다.

미국 중간선거를 앞두고 석유와 휘발유 가격 상승으로 의회와 여론의 압박을 받고 있는 트럼프는 이 합의가 미국의 석유 매장량을 두 배 이상으로 늘리고, 이 나라의 석유 공급을 상당히 증가시키며, 장기적으로 미국인의 휘발유 가격을 현저히 인하할 것이라고 주장했다.