리야드는 예멘인들에 대항하기 위해 시온주의 정권에 도움을 청했다

ABNA 통신의 보도에 따르면, 시온주의 신문 «이스라엘 하욤»은 사우디아라비아의 왕세자 무함마드 빈 살만이 예멘 무장세력에 대항하기 위해 역내 여러 국가에 도움을 요청했다고 보도했다. 이 신문은 리야드가 역내 미군 중앙사령부(CENTCOM)를 통해 같은 내용의 간접 요청을 텔아비브에 보냈다고 지적했다.

이 신문은 역내 외교 소식을 인용하여 사우디아라비아의 요청이 예멘인들에 의한 바브엘만데브 해협 봉쇄를 방지할 목적으로 정보 지원 및 기타 지원을 받는 것을 포함한다고 발표했다.

이 보고서에 따르면, 리야드는 이전에 예멘 무장세력에 대항하고 바브엘만데브 지역에서 그들의 진출을 방지하기 위해 워싱턴에 도움을 요청했다. 그러나 미국의 트럼프 대통령은 직접 군사 개입 요청에 응하지 않았고, 이로 인해 사우디아라비아가 역내 다른 옵션을 모색하게 되었다.

이 신문의 보고서에 따르면, 리야드는 석유 수출 경로에 대한 심각한 우려, 호르무즈 해협의 긴장, 바브엘만데브에서의 항행에 대한 위협에 직면한 상황에서 페르시아만 국가들과 이집트에 직접 도움을 요청했다.

이 시온주의 신문은 사우디아라비아가 «교착 상태»에 빠져 있다고 덧붙였다. 왜냐하면 이 나라의 세 가지 주요 석유 수출 경로가 동시에 위협받고 있기 때문이다. 동쪽의 호르무즈 해협, 남쪽의 바브엘만데브, 그리고 홍해로 이어지는 육로이다.

이 시온주의 보고서는 걸프 국가들이 테헤란으로 향하는 움직임이 기존 압력을 제거하기 위한 해결책을 모색하는 차원이며 «이란에 대한 정치적 접근을 의미하지는 않는다»고 덧붙였다.