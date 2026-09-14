지역에서의 미국의 전쟁 선동이 아랍에미리트 경제의 허리를 꺾었다

ABNA 통신이 알마야딘을 인용한 보도에 따르면, 두바이 경제관광국이 발표한 공식 데이터는 2026년 첫 8개월 동안 이 토후국에 입국한 외국인 관광객 수가 전년 동기 대비 극적으로 감소했음을 보여준다.

이 부서의 최신 데이터에 따르면, 두바이는 2026년 1월부터 8월 사이에 697만 명의 외국인 관광객을 맞이한 반면, 2025년 같은 기간에는 관광객 수가 1,254만 명에 달했다.

이에 따라 두바이로의 관광객 유입은 전년 대비 약 557만 명 감소했으며, 이 감소 규모는 2026년 첫 8개월 동안 2025년 대비 약 44.4퍼센트에 달했다.

UAE의 관광 부문 성과에 관한 통계는 관광 회사들이 이 부문을 활성화하기 위해 참여하는 두바이의 연례 전시회 «아라비안 트래블 마켓» 개최 전에 발표되었다.

이 결과는 두바이 관광에서 기록적인 해 이후에 발표되었다. 그 해 2025년 동안 이 토후국을 방문한 외국인 관광객 수는 약 1,960만 명에 달했다. 그러나 미국과 시온주의 점령 정권이 이란에 대해 일으킨 전쟁은 UAE의 관광에 심각한 피해를 입혔다.