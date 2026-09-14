  1. Home
  2. 한국어

지역에서의 미국의 전쟁 선동이 아랍에미리트 경제의 허리를 꺾었다

14 9월 2026 - 22:13
News ID: 1865706
Source: ABNA
지역에서의 미국의 전쟁 선동이 아랍에미리트 경제의 허리를 꺾었다

아랍에미리트가 발표한 공식 데이터는 미국과 시온주의 정권이 일으킨 지역 전쟁이 UAE 관광 수입의 거의 절반을 없앴음을 보여준다.

ABNA 통신이 알마야딘을 인용한 보도에 따르면, 두바이 경제관광국이 발표한 공식 데이터는 2026년 첫 8개월 동안 이 토후국에 입국한 외국인 관광객 수가 전년 동기 대비 극적으로 감소했음을 보여준다.

이 부서의 최신 데이터에 따르면, 두바이는 2026년 1월부터 8월 사이에 697만 명의 외국인 관광객을 맞이한 반면, 2025년 같은 기간에는 관광객 수가 1,254만 명에 달했다.

이에 따라 두바이로의 관광객 유입은 전년 대비 약 557만 명 감소했으며, 이 감소 규모는 2026년 첫 8개월 동안 2025년 대비 약 44.4퍼센트에 달했다.

UAE의 관광 부문 성과에 관한 통계는 관광 회사들이 이 부문을 활성화하기 위해 참여하는 두바이의 연례 전시회 «아라비안 트래블 마켓» 개최 전에 발표되었다.

이 결과는 두바이 관광에서 기록적인 해 이후에 발표되었다. 그 해 2025년 동안 이 토후국을 방문한 외국인 관광객 수는 약 1,960만 명에 달했다. 그러나 미국과 시온주의 점령 정권이 이란에 대해 일으킨 전쟁은 UAE의 관광에 심각한 피해를 입혔다.

Your Comment

You are replying to: .
captcha