시온주의 정권이 가자 농업에 가져온 재앙

메흐르 통신이 알쿠드스 알아라비를 인용한 보도에 따르면, 팔레스타인 농업부 정책 및 기획 국장 바하 알아가는 가자 지구에 대한 대량학살 전쟁이 이 지역의 농업 부문을 거의 완전히 파괴했으며 농업용지의 87.6퍼센트가 완전히 피해를 입었다고 발표했다.

알아가는 말했다: 현재 가자 지구 전체 농업용지의 4퍼센트만이 안전한 접근과 경작을 위해 사용 가능하며, 피해는 토지 외에도 토양, 우물, 관개망, 송수관에도 미쳤다.

그는 축산업과 어업 부문도 85에서 90퍼센트의 피해를 입었으며, 농업용지의 70퍼센트 이상이 이제 «노란 선» 뒤에 위치해 있다고 덧붙였다. 이는 시온주의 정권이 통제하는 지역이다.

이 팔레스타인 관리에 따르면, 시온주의 정권은 동시에 농업 생산 투입물의 반입에 엄격한 제한을 부과했고 비료, 종자, 묘목, 농약의 반입을 허용하지 않고 있다.

알아가는 유엔 식량농업기구(FAO)의 새로운 보고서를 인용하여 약 4,480두남 면적의 노지 농업용지 중 약 3퍼센트만이 현재 안전하게 접근 가능하다고 말했다.

또한 가자 전체 온실의 약 16퍼센트에 해당하는 2,240두남의 농업용 온실만이 접근 가능하다.