사우디아라비아의 석유 파이프라인이 몇 주간 가동 중단될 예정

ABNA 통신의 보도에 따르면, 정보에 정통한 두 관리가 AP 통신에 지난주 공격의 표적이 된 사우디아라비아의 중요한 석유 파이프라인이 손상 수리 중 주로 몇 주간 가동 중단될 것이라고 말했다.

이 사안에 정통한 두 관리에 따르면, 대형 펌프 시설을 포함한 입은 손상의 수리는 3주에서 5주가 걸릴 수 있다.

관리 중 한 명은 파이프라인이 수리 팀의 활동과 동시에 부분적으로 계속 운영될 수 있다고 말했다. 두 관리 모두 언론에 정보를 제공할 권한이 없어 익명을 조건으로 말했다.

사우디아라비아 전역을 통과하는 동서 파이프라인은 이 나라의 석유 수출을 홍해로 운송하고 호르무즈 해협을 우회하는 전략의 중요한 부분이다. 이 해협은 미국의 이란에 대한 전쟁으로 인해 항행에 차질을 겪고 있다.

이 1200킬로미터(745마일) 길이의 파이프라인은 하루 최대 700만 배럴의 석유를 운송할 수 있는 능력을 갖추고 있다. 목요일 이 시설에 대한 드론 공격으로 이 파이프라인의 활동이 중단되었다.