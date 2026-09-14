요즘 예멘의 이름이 그 어느 때보다 큰 소리로 언론에서 들리고 있다. 수년간 그 이미지가 전쟁, 봉쇄, 파괴와 얽혀 있던 나라가 이제 그 군사적 전개가 역내 언론뿐만 아니라 전 세계 분석가와 사용자들을 반응하게 만드는 지점에 서 있다. 예멘 서부 해안에서의 안사룰라 세력의 진출과 바브엘만데브 주변 전략적 지역 도달은 이 지역을 다시 가장 중요한 군사적 전개의 중심지 중 하나로 만들었다. 발표된 보고서들은 모카, 주바브, 미윤 섬의 통제와 바브엘만데브 주변 예멘 군대의 존재 확대를 말해준다. 이 해협이 세계 무역과 에너지에 갖는 중요성 때문에 이 전개는 예멘 국경을 넘어 반향을 일으켰다.

그러나 요즘 예멘인들에 대해 주목을 끈 것은 바브엘만데브의 지리적 위치나 점령된 지역의 수만이 아니다. 사안은 «예멘인들의 전투성»에 대해 형성된 이미지로 돌아간다. 수년간 봉쇄와 폭격 아래 있던 사람들이 이제 언론과 소셜 네트워크의 서사에서 순전히 방어적 입장을 벗어나 다른 이들이 자신들의 계산에 그 능력을 넣지 않을 수 없는 세력으로 변모했다.

이러한 상황에서 «예멘인들의 파트흘푸투하트(대정복)»라는 표현이 가상 공간에서 손에서 손으로 전해지고 있다. 이 표현은 아마도 공식 군사 칭호라기보다 최근 전개의 속도와 규모에 대한 일부 여론의 놀라움을 반영한 것일 것이다.

이러한 사건들 속에서 순교한 혁명 지도자의 한 문장이 미디어 공간에서 다시 유포되었다. 수년 전 사우디아라비아의 무기 구매에 대해 언급된 문장이다: «나는 서방이 사우디아라비아에 제공하는 장비와 능력에 대해 걱정하지 않는다. 왜냐하면 이것들은 하나님의 뜻에 따라 이슬람 무자히딘의 손에 들어갈 것이기 때문이다.»