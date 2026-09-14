미국의 모하마드 에슬라미 비엔나 참석 저지 인정

ABNA 통신의 보도에 따르면, 미국 대표는 제70차 국제원자력기구 총회 연설에서 이란 부통령 겸 원자력청장 모하마드 에슬라미의 비엔나 참석을 저지한 것을 인정했다.

그는 주장했다: 미국은 면제 요청에 반대했고, 유엔 제재위원회 규정에 따라 이 반대는 유엔 안전보장이사회에 의한 요청 거부로 이어졌다. 우리가 이란 핵 프로그램으로 인한 도전에 대한 외교적 해결책을 모색하는 데 집중하고 있는 동안, 유엔 제재 대상인 관리의 국제원자력기구 총회 여행에 동의할 수 없었다. 더욱이 이란 측의 핵 안전조치 의무 이행에 있어 어떠한 의미 있는 협력도 존재하지 않는 상황이었다.

미국 대표는 또한 근거 없는 주장에서 말했다: 그러한 인물의 이 회의 참여는 이란이 합리적인 협력을 제공하지 않고도 자국의 목적을 추진하기 위해 이 기회를 이용하도록 허용할 뿐이다. 그러한 행동은 이란 핵 프로그램 검증을 담당하는 기관으로서 국제원자력기구의 신뢰성을 약화시키고 미국과 역내 파트너의 안보 이익을 직접 위협할 것이다. 한편 이 관리의 임기 동안 이란에서 순수하게 평화적인 핵 프로그램과 양립할 수 없는 활동이 이루어졌으며, 바로 이것이 그의 이름이 유엔 제재 목록에 오른 이유 중 하나였다.

한편, 앞서 비엔나 주재 이란 대사 겸 상임대표 레자 나자피도 같은 회의에서 에슬라미의 참석 저지를 이란의 권리와 주최국의 의무 위반으로 간주하고, 오스트리아의 즉각적인 시정 조치와 그러한 사건의 재발 방지 보장을 요구했다.