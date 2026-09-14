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미국의 모하마드 에슬라미 비엔나 참석 저지 인정

14 9월 2026 - 22:15
News ID: 1865710
Source: ABNA
미국의 모하마드 에슬라미 비엔나 참석 저지 인정

미국 대표는 모하마드 에슬라미의 국제원자력기구 총회 참석을 저지한 자국의 역할을 인정했다.

ABNA 통신의 보도에 따르면, 미국 대표는 제70차 국제원자력기구 총회 연설에서 이란 부통령 겸 원자력청장 모하마드 에슬라미의 비엔나 참석을 저지한 것을 인정했다.

그는 주장했다: 미국은 면제 요청에 반대했고, 유엔 제재위원회 규정에 따라 이 반대는 유엔 안전보장이사회에 의한 요청 거부로 이어졌다. 우리가 이란 핵 프로그램으로 인한 도전에 대한 외교적 해결책을 모색하는 데 집중하고 있는 동안, 유엔 제재 대상인 관리의 국제원자력기구 총회 여행에 동의할 수 없었다. 더욱이 이란 측의 핵 안전조치 의무 이행에 있어 어떠한 의미 있는 협력도 존재하지 않는 상황이었다.

미국 대표는 또한 근거 없는 주장에서 말했다: 그러한 인물의 이 회의 참여는 이란이 합리적인 협력을 제공하지 않고도 자국의 목적을 추진하기 위해 이 기회를 이용하도록 허용할 뿐이다. 그러한 행동은 이란 핵 프로그램 검증을 담당하는 기관으로서 국제원자력기구의 신뢰성을 약화시키고 미국과 역내 파트너의 안보 이익을 직접 위협할 것이다. 한편 이 관리의 임기 동안 이란에서 순수하게 평화적인 핵 프로그램과 양립할 수 없는 활동이 이루어졌으며, 바로 이것이 그의 이름이 유엔 제재 목록에 오른 이유 중 하나였다.

한편, 앞서 비엔나 주재 이란 대사 겸 상임대표 레자 나자피도 같은 회의에서 에슬라미의 참석 저지를 이란의 권리와 주최국의 의무 위반으로 간주하고, 오스트리아의 즉각적인 시정 조치와 그러한 사건의 재발 방지 보장을 요구했다.

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