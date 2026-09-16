아브나 통신에 따르면, 세르게이 랴브코프 러시아 외무차관은 «TV BRICS»와의 독점 인터뷰에서 다음과 같이 말했다: 인도에서의 브릭스 정상회의는 다자주의의 축 중 하나이자 글로벌 다수의 이익을 증진하는 도구로서 이 그룹의 위상을 강화할 것이다.

그는 말했다: 브릭스 파트너 국가 지도자들과 세계 남부와 동부 지역 그룹 의장국 여러 국가 수반들의 뉴델리 정상회의 참석은 이 목표 실현에 기여할 것이다.

랴브코프는 덧붙였다: 이 공동체의 브릭스에 대한 광범위한 참여는 매우 적절하고 필요하다. 인도 의장국은 이 국가 그룹의 정상회의 참석을 위해 많은 노력을 기울였다.

러시아 외무차관에 따르면, 다가오는 정상회의는 브릭스 회원국 간 협력을 심화하기 위한 중요한 결정과 새로운 조치를 동반할 것이다.

2026년 인도의 브릭스 의장국 슬로건은 «회복력, 혁신, 협력, 지속가능성을 위한 구축»이다.

랴브코프에 따르면, 이 네 가지 축은 정치와 안보, 경제와 금융, 문화 및 인도적 협력의 세 분야에서 브릭스 활동을 포괄한다.

그는 말했다: 우리는 이 모든 분야에서 글로벌 다수 국가들과 브릭스와 같은 그룹의 역할을 지속적으로 강화하기 위해 노력하고 있다.