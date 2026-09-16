아브나 통신에 따르면, «모하메드 알-파라»는 예멘 군대가 메카를 표적으로 삼았다는 유포된 소문이 완전히 근거가 없고 거짓이라고 말했다.

그는 종교적 민감성을 언급하며 이러한 주장을 부인하면서, 예멘인들이 누구보다 이슬람 성지 보존에 민감하다고 강조했다.

알-파라는 또한 리야드가 내부 패배로부터 여론을 돌리기 위한 목적으로 거짓 구실을 사용하고 무슬림을 동원하여 국제적 지지를 얻으려 하고 있다고 덧붙였다.

그는 사우디아라비아의 현재 상황을 «진정한 교착 상태»로 묘사하며,在那里 긴장을 조성하여 이 나라의 구조적 문제를 세계의 눈에서 숨기려 한다고 했다.

안사르 알라 정치국 관계자는 위기 종식의 길을 «침략 중단, 봉쇄 해제, 평온으로의 회귀»에서 찾았으며, 이 상황에서 벗어나는 유일한 길은 예멘을 놓아주고 수년간의 전쟁과 파괴로 인한 손해를 보상하는 것이라고 강조했다.

마지막으로 그는 현재 노선의 지속과 외부 지원 요청이 판도를 바꾸지 않을 것이며, 긴장 고조를 추구하는 자는 그 결과에 책임을 질 것이라고 경고했다.

알-파라는 또한 이 접근법의 지속이 «사우디아라비아의 국가 안보와 중요 및 석유 인프라를 건 모험»으로 간주된다고 지적했다.

안사르 알라 정치국 관계자인 «히잠 알-아사드»도 메카를 표적으로 삼았다는 주장은 이전에도 사용된 거짓이라고 말했다.