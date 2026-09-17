트럼프의 주장: 우리는 이란과의 전쟁의 마지막 단계에 있다

ABNA 통신에 따르면, 미국 대통령 도널드 트럼프는 주장했다: 그는 이란과의 전쟁의 마지막 단계에 있다.

트럼프는 자신의 주장을 계속하며 덧붙였다: 이란과의 전쟁은 "곧" 끝날 것이다.

그는 주장했다: 이란은 합의 도달을 강력히 원하고 있다.

미국 대통령은 자신의 주장을 계속하며 덧붙였다: 이란인들은 심각한 손실을 입었고 합의 도달을 강력히 원하고 있다.

트럼프는 계속했다: 미국은 원할 때마다 이란에 대해 합의에 도달할 수 있다.

그는 러시아와 우크라이나 전쟁에 관한 발언의 다른 부분에서 워싱턴이 러시아와 우크라이나 간의 전쟁을 끝내기 위해 노력하고 있으며 이 전쟁은 곧 끝날 것이라고 주장했다.

트럼프는 또한 미국의 통화 정책에 대해 말했다: 이 나라의 금리는 1퍼센트 또는 그 이하여야 한다. 왜냐하면 그의 주장에 따르면 "미국은 세계에서 최고의 신용 등급을 가지고 있다"고 한다.

미국 대통령은 이 나라에서 금리의 신속한 인하 필요성을 강조했다.

미국 대통령은 몇 달 전의 발언을 반복하며 주장했다: 이란은 결코 핵무기를 얻지 못할 것이다.

트럼프는 또한 이란의 모든 것이 파괴되었고 이 나라의 해군은 페르시아만 바닥에 있다고 주장했다.

그는 내부 압력 아래에 있으면서, 이란과의 전쟁이 곧 끝날 것이라고 주장했다. 왜냐하면 이란은 모든 것이 파괴된 후 전쟁을 계속할 능력이 없기 때문이다.

미국 대통령은 계속해서 말했다: 워싱턴은 이란에 대해 전례 없는 봉쇄를 가했고 지난 몇 달 동안 어떤 배도 이 봉쇄를 깨뜨릴 수 없었다.

트럼프는 다시 연료 가격 상승에 격렬히 항의하는 미국 내 여론을 진정시키기 위해 주장했다: 이란과의 전쟁은 곧 끝날 것이고 석유와 휘발유 가격은 매우 빠른 속도로 하락할 것이다.