CENTCOM 테러리스트 대변인의 이란에 대한 최신 주장

ABNA 통신에 따르면, 미국 테러리스트 군대의 중앙사령부(CENTCOM) 대변인은 오늘 수요일, 자국 군대의 이란에 대한 침략에서의 일부 패배를 언론적으로 만회하려 하며 우스꽝스러운 주장을 제기했다: 호르무즈 해협에서 선박의 통행은 여전히 계속되고 있다; 이란은 그것을 통제하지 못한다!

이 미국 관리자는 이 나라 의회의 중간선거를 앞두고 공화당 동료들의 패배를 확실시하며, 테헤란에 대한 침략에 수백억 달러를 지출했음에도 불구하고 자국 정부의 패배 일부를 다음과 같이 정당화하려 했다: 호르무즈 해협의 봉쇄는 완전하고 효과적이며, 우리는 석유 흐름과 선박 통행의 지속을 보장한다.

이 테러 기관은 이란의 방어군에 맞서 자국 군인들의 사기를 높이기 위한 주장을 계속하며 주장했다: 우리는 호르무즈 해협의 봉쇄를 깨려 한 100척 이상의 선박의 항로를 변경했다. 우리는 호르무즈 해협을 통한 9억 배럴 이상의 원유 통과를 용이하게 했다. 우리는 호르무즈 해협의 국제적으로 인정된 항로에서 기뢰 제거 작전을 완료했다!

CENTCOM은 덧붙였다: 우리는 바브엘만데브 해협의 상황을 주의 깊게 감시하고 있다. 우리에게는 사우디 파트너와 정보를 교환하는 현장 고문들이 있다.

이 미국 관리자의 우스꽝스러운 주장은 주류 언론, 심지어 이 나라 관리들의 인정에 따르면, 워싱턴과 시온주의 정권의 이란에 대한 불법 침략과 전략적 호르무즈 해협의 불안정화 이후 미국의 에너지 가격이 매우 크게 상승한 가운데 제기되고 있다.