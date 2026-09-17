샌더스: 미국 국민은 이스라엘의 집단학살 자금 지원에 지쳤다

ABNA 통신에 따르면, 버몬트주 출신의 미국 원로 상원의원 버니 샌더스는 소셜 네트워크 X에 메시지를 게시하며 이렇게 썼다: 미국 국민은 가자에서의 이스라엘 집단학살 자금 지원에 지쳤다.

이 미국 원로 상원의원은 이에 대해 계속해서 말했다: 이제 트럼프는 이 접근 방식을 고집하며 우리 납세자들의 돈을 사용하여 28억 달러 상당의 폭탄을 네타냐후의 극단주의 내각에 제공하고 있다.

버니 샌더스는 덧붙였다: 이 상황은 받아들일 수 없다. 의회는 이 합의들을 거부해야 한다.

이는 앞서 뉴욕주 민주당 하원의원이자 미국 하원 외교위원회의 최고위 민주당 의원인 그레고리 믹스(Gregory Meeks)가 이렇게 말한 가운데 일어나고 있다: 나는 이스라엘에 대한 28억 달러 상당의 폭탄 판매 제안 계약에 동의하지 않을 것이다. 이 계약에는 4만 발의 폭탄이 포함되며, 각 폭탄의 무게는 천 파운드가 될 것이다. 제안된 폭탄 계약은 가자 지구와 레바논의 인구 밀집 지역에서 이러한 무기의 사용에 대한 우려를 제기한다.