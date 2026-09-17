여러 상원의원이 트럼프와 사우디아라비아의 핵 합의 정보 공개를 요구했다

ABNA 통신에 따르면, 미국 상원에서 민주당과 공화당 양당 의원들은 수요일 도널드 트럼프 대통령의 행정부에 대해 사우디아라비아와의 민간 핵에너지에 관한 제안된 합의와 관련된 모든 정보를 공개할 것을 요구했다.

상원의원들은 로이터가 입수한, 마르코 루비오 국무장관과 크리스토퍼 라이트 미국 에너지장관에게 보낸 서한에서 리야드와의 제안된 합의와 동시에 얻어진 두 통의 기밀 “부속 서한”의 공개를 요구했다.

이 서한에는 미국 정부가 “123 협정”으로 알려진 수십 개의 핵에너지 협정을 다른 국가들과 체결했으며 그러한 정보를 숨기지 않았다고 적혀 있다.

상원의원들은 강조했다: 상원과 여론이 미국 국민의 이름으로 수용되는 의무, 그리고 미국에 대한 사우디아라비아의 의무를 완전히 이해할 수 있도록 합의의 전문에 대한 접근이 필수적이다.

미국 국무부와 에너지부는 지금까지 이 문제에 대한 논평 요청에 응답하지 않았다.

이 노력은 오리건주 민주당 상원의원 제프 머클리와 매사추세츠주 민주당 상원의원 에드 마키의 주도로 이루어졌다. 다른 13명의 민주당 상원의원, 민주당과 연대하는 무소속 상원의원 1명, 그리고 켄터키주 랜드 폴과 루이지애나주 존 케네디, 두 명의 공화당 상원의원도 이 서한에 서명했다.

도널드 트럼프는 8월에 사우디아라비아와의 제안된 합의를 의회에 제출했고, 이로써 의원들이 합의를 심사할 90일 기간이 시작되었다. 이 기간은 그들이 합의를 거부하는 결의안을 통과시키기 위해 노력할 기회를 제공한다.

그 이후로 여러 의원이 두 부속 서한의 기밀 해제와 이 합의와 관련된 문서 공개를 위해 압력을 가해 왔다.