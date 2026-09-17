ABNA 통신이 알-마시라를 인용해 보도한 바에 따르면, 예멘 최고정치위원회 의장 마흐디 알-미샤트는 말했다: 예멘이 메카를 겨냥하고 있다는 사우디 정권의 근거 없는 주장은 여론을 동원하려는 필사적인 시도이다. 대중의 의식은 사람들이 사우디 정권의 진정한 본질을 깨달을 정도에 이르렀다. 그것은 이슬람 공동체의 부를 낭비하면서 카바, 성 꾸란, 그리고 두 성스러운 모스크에 대한 존경을 결여한 정권이다.

예멘 최고정치위원회 의장은 덧붙였다: 예멘 국민은 이슬람 성지에 대한 최고 수준의 신앙과 헌신을 지니고 있으며, 세 번째 성지인 알-악사 모스크를 방어하는 데서 싸웠던 것처럼, 신의 성스러운 집을 위해 자신의 목숨을 바칠 준비가 되어 있다. 예멘 국민은 성 꾸란, 위대한 예언자, 성스러운 메카, 또는 고귀한 알-악사 모스크이든, 이슬람 성지에 대한 어떤 모욕에도 반응하여 공공 광장에서 분노하며 모이는 것으로 항상 두드러졌고 앞장서 왔다.

마흐디 알-미샤트는さらに 덧붙였다: 사우디 정권은 범죄자 트럼프가 카바를 모욕하고 그 신성함에도 그 지위에도 걸맞지 않은 이미지를 제시했을 때 이슬람 공동체의 민족들을 동원했어야 했다. 고귀한 카바의 덮개를 범죄자 엡스타인에게 선물한 바로 그자가 이제 메카와 이슬람 성지들을 겨냥하고 있다. 사우디 정권의 거짓말은 더 이상 우리 아랍과 이슬람 공동체의 민족들을 속이지 못한다. 마치 국제 해운에 대한 위협에 관한 이전의 주장도 그들을 속이는 데 실패했던 것과 같다.

이는 예멘의 안사르 알라 정치국이 이전에 성명에서 사우디의 중상모략의 반복이 예멘에 대한 침략과 봉쇄의 지속에 대해 여론을 설득하는 데 이 정권의 무능함을 보여준다고 명시한 가운데 일어나고 있다.

이 국은 성스러운 메카와 다른 이슬람 성지들이 모든 무슬림 민족들, 특히 예멘 국민 사이에서 높고 위대한 지위를 가지고 있으며, 알 사우드 정권은 성스러운 메카를 숭배하고 이슬람 성지들을 존중하는 데서 예멘 국민을 능가한다고 주장할 수 없다고 밝혔다.

이 성명은 성스러운 메카의 신성함을 깨는 것은 자신의 침략 전쟁에서 그 성스러운 지위를 악용하고 시온주의 유대인들을 환영하고 오락, 놀이, 도덕적 부패의 축제를 열어 그것을 더럽히는 자라고 강조했다.