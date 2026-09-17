야히야 사리: 우리는 아람코 회사와 사우디아라비아 공군 기지를 파괴했다

ABNA 통신이 알-마시라를 인용해 보도한 바에 따르면, 예멘 군대 대변인 야히야 사리가 낭독한 예멘 군대 성명에서 두 차례 군사 작전이 수행되었다고 전해졌다. 하나는 얀부의 아람코 회사에 대한 수십 발의 탄도 미사일과 드론 공격이고, 다른 하나는 하미스 무샤이트 공군 기지에 대한 여러 발의 탄도 미사일 공격이다.

이 성명에는 이렇게 적혀 있다: 범죄적인 사우디 적은 12년 동안 우리 나라와 우리 국민에 대한 압제적인 침략과 야만적인 봉쇄를 계속해 왔다. 이번 주에는 공격 범위를 강화하여 예멘에 대해 450회 이상의 공습을 감행했다.

야히야 사리는 밝혔다: 우리 나라와 우리 국민에 대한 이 야만적인 침략에 대한 대응으로, 예멘 군대는 하나님의 도움으로 두 차례 중요한 군사 작전을 수행했다.

첫 번째 작전은 얀부의 아람코 시설을 수십 발의 탄도 미사일과 드론으로 목표로 삼았다. 하나님의 은혜로, 이 공격은 정확하고 직접적이었으며 대규모 화재와 광범위한 파괴를 초래했다.

두 번째 작전에서는 하미스 무샤이트 공군 기지가 여러 발의 탄도 미사일로 목표로 삼아졌고, 하나님의 은혜로 이 공격은 정확했다.

예멘 군대 대변인은 강조했다: 예멘 군대는 우리 나라와 우리 국민을 계속 방어할 것이며, 전능하신 하나님의 도움과 그분에 대한 신뢰로 범죄적인 사우디 적에게 잊을 수 없는 교훈을 줄 것이다.

그는 밝혔다: 우리는 사우디아라비아 영토 깊숙한 곳에서 군사 작전을 계속하고, 사우디 용병들의 집결지를 목표로 삼으며, “봉쇄에는 봉쇄를, 확대에는 확대를”이라는 방정식을 침략이 중단되고 우리의 소중한 나라에 대한 봉쇄가 해제될 때까지 확립할 것이다.