이탈리아 국방장관: 우리 타이푼 전투기가 타이프에서 손상되었다

아브나 통신의 보도에 따르면, CNN을 인용하여, 이탈리아 국방장관 구이도 크로세토는 사우디아라비아에 배치된 이탈리아 전투기 한 대가 타이프 공군 기지에 대한 공격으로 인해 손상되었다고 발표했다.

크로세토는 이탈리아 군대가 «단호한 결의» 작전의 틀에서 배치된 이 기지에 유로파이터 타이푼 F-2000 한 대가 있었다고 말했다.

그는 다른 이탈리아 장비나 인프라에 어떠한 손상도 발생하지 않았다고 덧붙였다.