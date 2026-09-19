이란에 대한 전쟁의 여진; 미국 무기 인도 지연

아브나 통신의 보도에 따르면, 블룸버그는 책임 있는 소식통을 인용하여 여러 유럽 국가들이 미국에서 주문한 미사일 및 방공 화물을 지연되어 받을 것으로 예상한다고 보도했다. 왜냐하면 이 나라는 이란에 대한 전쟁 과정에서 탄약의 상당 부분을 소비했기 때문이다.

이 보고서에 따르면, 미국은 동맹국들에게 이 무기 화물 인도의 지연이 5년에 달할 수 있다고 통보했다. 왜냐하면 이 나라는 손실된 비축량을 재건하고 있기 때문이다.

이전에 월스트리트 저널은 미국 관리와 지역 국가 관리들을 인용하여 미군이 이란의 공격에 대응하기 위해 60~70발의 패트리엇 미사일과 12발 이상의 THAAD 미사일을 발사했다고 보도했다.

이 보고서에 따르면, 이란은 요르단의 미국 기지에 대한 치명적인 공격 과정에서 단 20발의 탄도 미사일을 발사했지만 미국은 이 공격에 대응하기 위해 80발 이상의 미사일을 발사해야 했고 결국 이란 미사일이 미국 기지를 명중했다.

이 보고서에는 이란의 공격을 격퇴하기 위해 미국은 전쟁 중 일주일 분의 소비량에 해당하는 요격 미사일을 사용해야 했다고 적혀 있다. 이란의 공격은 다양한 미사일과 궤도, 탄두, 이 미사일의 기동 사용을 통해 더 복잡해졌고 미국의 방어층을 혼란에 빠뜨렸다.