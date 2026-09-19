아브나 통신의 보도에 따르면, 미국 CNN은 이 나라의 군대가 지난 몇 달 동안 그리고 이란에 대한 침공 와중에 인공지능의 도움으로 잘못된 정보를 받은 후 중국 선박에 대한 군사 작전을 수행할 직전이었다고 보도했다.

이 보고서에 따르면, 미군은 중국 선박에 대응하고 그 갑판에 존재할 준비가 되어 있었으며 동시에 군용 항공기가 이 선박 위를 비행하고 있었다. 정보에 정통한 소식통은 이 작전을 실행하기 전에 받은 정보가 재검토되고 재확인되었으며 이 선박의 화물이 잘못 식별된 것으로 밝혀졌다고 밝혔다.

미국 특수작전사령부의 분석가는 이 정보를 제공하기 위해 인공지능을 사용했으며 미군의 이 선박에 대한 공격으로 인해 또 다른 전쟁이 발발할 뻔했다.

이 보고서에는 해당 챗봇이 공개 출처의 정보를 기밀 정보와 통합했으며 이것이 선박에 있는 화물의 성격에 대한 잘못된 결론으로 이어졌다고 적혀 있다.

미군이 타격 목표 결정과 같은 신속한 현장 결정을 위해 인공지능을 사용한다는 점에 유의해야 한다.