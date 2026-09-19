사우디아라비아에 대한 F-35 전투기 판매를 위한 미국의 청신호에 대한 리야드의 반응

아브나 통신의 보도에 따르면, 아나돌루를 인용하여, 워싱턴 주재 사우디아라비아 대사관은 금요일에 이 국가에 대한 F-35 전투기 판매 제안 합의가 사우디아라비아와 미국의 전략적 파트너십의 힘과 지속성을 보여주며 양측 간의 방위 협력 발전의 지속적인 과정을 확인하는 것이라고 발표했다.

사우디아라비아 대사관은 소셜 네트워크 X에 보낸 메시지에서 다음과 같이 썼다: F-35 항공기 판매 제안 합의는 사우디아라비아와 미국의 전략적 파트너십의 힘과 지속적인 성격, 그리고 우리의 방위 협력에서의 지속적인 진전을 보여준다.

이 메시지의 계속에서 다음과 같이 말하고 있다: 사우디아라비아와 미국의 안보 협력은 수십 년 동안 지역의 안정에 기여했으며 우리의 집단적 방위 능력을 강화해 왔다.

이전에 그리고 어제, 미국 국무부는 리야드에 대한 243억 달러 상당의 군사 장비 일체의 잠재적 판매에 동의하고 그 문제를 의회에 통보했다. 이 일체에는 48대의 F-35 전투기와 49개의 엔진이 포함된다.

미국 국무부는 이 합의가 사우디아라비아의 현재와 미래의 위협에 대한 억제 능력을 높이고, 이 국가의 자국 영토 방어를 지원하며, 사우디아라비아, 미국, 지역 군대 및 북대서양조약기구(NATO) 군대 간의 작전 조정 수준을 향상시킬 수 있다고 발표했다.

이 계약이 최종적으로 체결되면, 사우디아라비아는 F-35 전투기를 받는 최초의 아랍 국가가 될 것이다.