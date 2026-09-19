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미국의 이란 침공에 대한 430억 달러 비용의 세부 사항

19 9월 2026 - 11:22
News ID: 1867317
Source: ABNA
미국의 이란 침공에 대한 430억 달러 비용의 세부 사항

펜타곤은 의회에 보고서를 보내 이란에 대한 침공의 막대한 비용의 세부 사항을 지적했다.

아브나 통신의 보도에 따르면, 블룸버그는 미국의 전쟁부(펜타곤)가 의회에 이란에 대한 침공 과정에서 지금까지 436억 달러를 지출했다고 통보했다고 보도했다.

이 보고서에 따르면, 올해 9월 3일 현재 이란에 대한 침공과 관련된 추가 비용을 충당하기 위해 약 112억 달러가 사용되었고, 사용된 탄약을 대체하기 위해 281억 달러가 배정되었다. 또한 손실된 장비를 대체하기 위해 43억 달러가 지불되었다.

이 보고서에는 군사 장비에 가해진 손상 비용이 새로운 보고서가 제출됨에 따라 변경될 것이라고 나와 있다. 이 보고서에서는 중동의 미국 기지에 가해진 손상 비용으로 가능한 수백억 달러에 대해서는 언급되지 않았다.

또한 육군이 작전 준비태세와 배치된 인원 지원을 위해 16억 달러를 지출했고, 해군도 작전 부대, 함정 및 항공기 작전을 위해 22억 달러를 소비했다고 보도되었다.

미국 공군의 배치된 인원 지원, 공수 작전 및 기지와 통신 지원에 대한 청구서는 66억 달러에 달한다. 이 보고서에서는 또한 미국의 «사이버 사령부»에 1,050만 달러가 배정된 것도 언급되었다.

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