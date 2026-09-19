아브나 통신의 보도에 따르면, 블룸버그는 미국의 전쟁부(펜타곤)가 의회에 이란에 대한 침공 과정에서 지금까지 436억 달러를 지출했다고 통보했다고 보도했다.

이 보고서에 따르면, 올해 9월 3일 현재 이란에 대한 침공과 관련된 추가 비용을 충당하기 위해 약 112억 달러가 사용되었고, 사용된 탄약을 대체하기 위해 281억 달러가 배정되었다. 또한 손실된 장비를 대체하기 위해 43억 달러가 지불되었다.

이 보고서에는 군사 장비에 가해진 손상 비용이 새로운 보고서가 제출됨에 따라 변경될 것이라고 나와 있다. 이 보고서에서는 중동의 미국 기지에 가해진 손상 비용으로 가능한 수백억 달러에 대해서는 언급되지 않았다.

또한 육군이 작전 준비태세와 배치된 인원 지원을 위해 16억 달러를 지출했고, 해군도 작전 부대, 함정 및 항공기 작전을 위해 22억 달러를 소비했다고 보도되었다.

미국 공군의 배치된 인원 지원, 공수 작전 및 기지와 통신 지원에 대한 청구서는 66억 달러에 달한다. 이 보고서에서는 또한 미국의 «사이버 사령부»에 1,050만 달러가 배정된 것도 언급되었다.