아브나 통신의 보도에 따르면, 블룸버그는 미국 전쟁부(펜타곤) 내부 조사에 참여한 관계자들을 인용하여, 일부 펜타곤 직원들이 이란 미나브 학교에 대한 미국의 공격 첫 몇 시간 안에 이것이 워싱턴에 의해 이루어졌음을 알아차렸다고 폭로했다.

이 보고서에 따르면, 수행된 조사는 해당 공격이 단 하나의 참사적 결정의 결과가 아니라, 이 공격을 막을 수 있었던 일련의 결정, 실수, 놓친 기회에서 비롯된 것임을 보여준다.

이 보고서에는 목표 확정의 시간 부족, 불완전한 정보, 인공지능에 대한 과도한 의존이 이 실수의 발생에 영향을 미쳤다고 적혀 있다. 이 지역은 미국 데이터에서 군사 지역으로 표시되었으나, 위성 이미지는 해당 지역에 수년 전부터 학교가 세워졌음을 보여주었다.

«민간인 피해 경감» 팀의 어떤 구성원도 공격 전에 미나브의 위치를 검토하지 않았는데, 중부사령부 팀 구성원이 10명에서 1명으로 줄어들었기 때문이다.

이전에도 유엔의 이란 관련 진상조사단은 미국이 2월에 이란의 학교와 체육 시설에 대한 2건의 군사 공격의 원인이라는 믿을 만한 합리적 근거가 있으며, 이러한 행위가 전쟁 범죄에 해당한다고 선언했다.