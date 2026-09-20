야히야 사리: 우리는 리야드의 민감한 시설과 얀부의 아람코 회사를 표적으로 삼았다

ABNA 통신의 보도에 따르면, 알-마시라를 인용하여 예멘 군대는 성명에서 사우디아라비아 깊숙한 곳에서의 두 가지 성공적인 작전을 발표했다.

예멘 군대 대변인 야히야 사리가 낭독한 예멘 군대의 성명에는 이렇게 나온다: 믿음과 지혜의 땅 예멘을 메카를 표적으로 삼았다고 비난하는 큰 중상에 대한 응답으로, 그리고 오늘날의 카룬, 악마의 뿔, 나즈드의 사우디인의 모욕에 대한 방어로, 그리고 범죄적인 사우디 적이 우리 사랑하는 민중에 대한 지속적인 침략에 대한 응답으로, 하미스 무샤이트와 타잎 공군 기지에서 이륙한 F-15와 타이푼 전투기를 사용하여 지금까지 732회의 공습에 달했고 민간인들 사이에 순교자와 부상자를 남겼으며 민간 기반 시설의 파괴를 초래했다, 그리고 범죄적인 사우디 적이 다에시 스타일로 사나를 표적으로 삼으려는 움직임, 민간인을 표적으로 하는 폭발 시도에 대한 응답으로; 예멘 군대는 여러 발의 탄도 미사일과 드론을 사용하여 두 가지 중요한 군사 작전을 수행했다.

예멘 군대 대변인은 밝혔다: 첫 번째 작전은 사우디 적의 수도 리야드의 민감한 목표를 표적으로 삼았다. 두 번째 작전은 얀부의 아람코 회사를 표적으로 삼았다. 두 작전 모두 전능하신 하나님의 은혜로 성공적이었으며 공격받은 지역에 대규모 화재를 일으켰다.

야히야 사리는 발표했다: 예멘 군대는 우리가 민간인을 표적으로 삼는다는 사우디 적의 미디어가 퍼뜨린 거짓 선전이 근거가 없음을 강조한다. 이러한 주장은 사우디 적 방공의 실패한 요격의 결과일 뿐이다.

그는 밝혔다: 예멘 군대는 «봉쇄 대 봉쇄»와 «고조 대 고조»의 방정식을 계속 강요하며 침략이 중단되고 우리 사랑하는 나라의 봉쇄가 끝날 때까지 사우디 용병들의 집결지를 표적으로 삼을 것이다.