사우디아라비아의 예멘 전쟁 패배의 3가지 이유

ABNA 통신의 보도에 따르면, 알-마알루마를 인용하여 이라크 정치 활동가 아드난 알-타미미는 사우디아라비아가 보유한 군사력에도 불구하고 예멘에서 목표를 달성하지 못했다고 강조했다.

그는 덧붙였다: 이는 내부 용병의 지원을 받아 민간인을 표적으로 삼고 예멘에 대한 공습과 포격에서 어떤 범죄도 서슴지 않았음에도 불구하고이다.

알-타미미는 명확히 밝혔다: 현실은 사우디아라비아가 예멘과의 전투에서 세 가지 이유로 패배하고 있다. 첫째 예멘인들의 전면적 저항과 그들의 목표의 정당성에 대한 믿음, 둘째 군사 및 방위 산업 분야에서 예멘인들의 국내 생산에 대한 의존, 셋째 전장에서의 그들의 주도권과 창의성이다.

그는 덧붙였다: 예멘 안사룰라 운동에 대한 민중의 지지는 전쟁에서 가장 중요한 결정적 요인 중 하나로 이 세력이 길을 계속할 힘을 두 배로 만든다. 사우디아라비아는 어려운 상황에 처해 있다고 느끼며 아랍 및 비아랍 국가들의 도움을 받아 이 전쟁에서 벗어나려고 하지만, 모두가 예멘과의 전쟁에 들어가는 것은 패배한 전투를 의미한다는 것을 알고 있다.