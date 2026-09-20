트럼프의 이란에 대한 계산은 틀렸다; 우리는 운명을 결정할 전쟁에 대비되어 있다

ABNA 통신의 보도에 따르면, 우리나라 최고국가안전보장회의 사무총장 모흐센 레자이 소장은 알자지라 방송과의 대화에서 미국 대통령의 이란에 대한 평가와 계산이 틀렸고 전쟁은 시오니스트 정권의 총리 베냐민 네타냐후의 선동으로 시작되었다고 발표했다. 워싱턴에게 전쟁에서 벗어나기 위한 이란의 조건에 동의하는 것이 이익이며, 미국 대통령 도널드 트럼프의 위협은 결과를 가져오지 않을 것이다.

그는 이란이 운명을 결정할 전쟁에 대비되어 있다고 말하며, 테헤란은 미군의 약점을 알고 있으며 이 나라의 공습에 대처할 준비가 이전보다 더 되어 있다고 강조했다. 이란은 미국이 양해각서에서 탈퇴한 후 워싱턴에 대한 전략을 변경해야 한다는 결론에 도달했다.

최고국가안전보장회의 사무총장은 또한 이란이 최근 미국 항공모함 근처에서 대함 미사일을 시험했다고 발표했다. 우리는 방어에 진지하며, 만약 공격을 받으면 지역 내 미국 기지와 워싱턴의 이익을 더 강하게 표적으로 삼을 것이다.

그는 계속해서 카타르와 파키스탄 중재자들과의 협의가 여전히 계속되고 있으며 이란이 협상을 위한 자국의 조건을 그들에게 통보했다고 덧붙였다. 이란은 카타르 중재자와 연락하고 있으며, 이 중재자는 전쟁 중단을 위한 테헤란의 조건을 워싱턴에 전달했고 이란은 이러한 조건에 대한 트럼프의 답변을 기다리고 있다.

레자이 소장은 계속해서 테헤란의 조건에는 모든 전선에서의 전쟁 종결, 이란의 동결된 자산 해제, 해상 봉쇄 종결이 포함된다고 강조했다. 미국과 시오니스트 정권의 행동은 이란이 핵확산금지조약에서 탈퇴할 수 있게 한다.

그는 지적했다: 이란은 지금까지 핵확산금지조약에서 탈퇴하기로 결정하지 않았으며, 이 문제는 워싱턴의 행동에 달려 있다. 테헤란은 여전히 이슬람 혁명의 순교한 지도자의 파트와를 따르고 있으며 핵 독트린을 변경하지 않았지만, 미래에 무슨 일이 일어날지는 불분명하다.

이란 최고국가안전보장회의 사무총장은 마지막으로 말했다: 이란은 사우디아라비아와 예멘 간의 전쟁 종결을 원하며, 예멘인들도 리야드와의 합의 달성을 원하고 있다.