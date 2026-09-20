이란 당국자: 이란의 군사 준비태세 수준이 최고조에 달했다

ABNA 통신의 보도에 따르면, 러시아 알-유움 방송은 이름과 직위가 언급되지 않은 한 이란 당국자를 인용하여, 이란 군대가 가능한 모든 군사적 전개나 모험에 대비하기 위해 작전 준비태세를 최고 수준으로 끌어올렸다고 보도했다.

이 이란 당국자는 또한 발표했다: 공중, 지상, 해상 수준에서의 대응 계획이 준비되었다. 즉, 미국과 이스라엘의 군대와 군사적 이익에 대해 무겁고 광범위하며 기습적인 대응을 가할 수 있는 가능성을 제공하는 방식으로.