유엔의 연단은 버려져서는 안 된다; 총회 참가는 이란의 법적 권리

ABNA 통신의 보도에 따르면, 우리나라 외교부 대변인 이스마일 바가이는 텔레비전 인터뷰에서 군대가 양해각서를 위반했다고 비난하는 주장과 언론의 여론 몰이, 그리고 이에 대한 외교 기구의 입장에 답하면서 말했다: 안타깝게도 자기 비하 경향은 적의 인지전과 미디어전의 결과이자 징후 중 하나이다. 일부 현실은 너무나 명백하여 설명이 거의 필요하지 않다. 우리는 지난 몇 년간 조약 위반 이력이 이란 국민뿐만 아니라 전체 국제 사회에 완전히 명백한 상대와 마주하고 있다. 2018년 JCPOA에서 이유 없이 탈퇴한 것 — 안전보장이사회 7장 결의의 지지를 받았던 문서 — 은 이 주장의 증거이다.

바가이는 최근 몇 달간 상대측의 적대적 행동을 언급하며 강조했다: 만약 사건들을 일시적인 것으로 평가하고 사건들을 잊는다면, 그것은 자신과 국민에 대한 불공정이다. 9개월이 채 되지 않아, 이란 이슬람 공화국은 두 번, 바로 외교 협상 중에 군사적 침략과 공격의 표적이 되었다. 그러므로 이러한 행동의 현실을 부인할 수 있겠는가?

그는 세 척의 선박에 대한 침해 주장과 그것을 합의 파기로 이용한 사건을 설명하며 말했다: 세 척의 배에 대한 공격 주장에 관해서는 기본적으로 증명된 세부 사항과 문서가 존재하지 않으며, 그 발생의 진위와 방식에 대해 심각한 의문이 제기된다. 그러나 그러한 사건이 사실이라고 가정하더라도, 잔혹하고 피해가 큰 전쟁 후 몇 주간의 집중 협상의 결과인 문서가 어떻게 그러한 구실로 제쳐질 수 있는가? 상대측은 이 선박들이 역내 세 나라에 속했다고 주장한다. 질문은 왜 이 나라들이 양해각서 5항을 알고 남부 경로의 불안전성을 인지하면서, 이란이 안전한 경로 통행을 위한 필요한 조치를 마련한 상황에서 불안전한 경로 통행을 허용했는가이다. 이 행동은 CENTCOM과의 조정 없이 이루어진 것인가?

외교 기구 대변인은 마지막으로 미국의 반응을 불균형하다고 하며 강조했다: 설령 위반이 발생하더라도 검토와 대화를 위한 메커니즘이 예견되어 있었다. 상대측이 첫 단계에서 양해각서를 종료된 것으로 간주하고 해상 봉쇄를 되돌리고 모든 의무를 위반한 것은, 이 행동이 극도로 불균형한 반응이었음을 분명히 보여주며, 워싱턴은 자신의 이익을 보장하지 않는 양해각서에서 벗어나기 위한 구실의 토대를 미리 마련해 두었던 것이다.