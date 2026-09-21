아브나 통신이 알자지라 통신을 인용해 보도한 바에 따르면, 유엔 사무총장 대변인 «스테판 뒤자리크»는 오늘 월요일 사우디아라비아의 억압받는 예멘 국민에 대한 침략 지속에 대한 수동적이고 순전히 언어적 반응에서 선언했다: 우리는 예멘과 그 국민에 대한 분쟁 격화와 추가 피해의 위험을 깊이 우려한다!

유엔 사무총장 대변인은 이에 대해 계속했다: 예멘에서의 추가 긴장 격화는 증가하는 지역적 및 세계적 결과를 초래할 것이다. 또한 유엔은 가자 주민을 돕기 위해 모든 노력을 기울이고 있으며 압력에도 불구하고 이 지대를 떠나지 않았다. 우리는 인도적 지원을 위한 더 많은 예산이 긴급히 필요하지만 워싱턴은 유엔에 대한 예산을 삭감했다. 우리는 세계가 목격하는 위기와 분쟁에 대한 외교적 해결책이 필요하다.

그는 테헤란에 대한 미국과 시온주의 점령자들의 불법 침략을 규탄하지 않고 테헤란에 대한 워싱턴의 긴장 조성 행동 지속에 관해 주장했다: 당사자들, 특히 워싱턴과 테헤란 간의 어떠한 상호작용 재개도 많은 사람들에게 고통을 초래한 분쟁을 끝내는 데 도움이 될 것이다.