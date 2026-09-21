하마스: 가자에서의 매일의 학살 지속은 대량학살 전쟁의 심화이다

아브나 통신이 시하브 통신을 인용해 보도한 바에 따르면, 하마스 대변인 하젬 카셈은 점령군에 의한 가자 지구에서의 여성과 어린이에 대한 매일의 학살 지속이 오늘 일어난 것과 마찬가지로 대량학살 전쟁의 심화를 의미한다고 선언했다. 이 전쟁은 약 1년 전 샤름 엘 셰이크에서 휴전 협정이 서명되었음에도 불구하고 멈추지 않았다.

그는 덧붙였다: 평화 위원회와 그에 관련된 기관들의 침묵, 그리고 이 위원회가 휴전 협정을 파괴하려는 측, 즉 점령군을 명확히 지적하지 못하는 것은 용납될 수 없으며 계속되어서는 안 된다.

하젬 카셈은 말했다: «니콜라이 믈라데노프» 의장과 미국 중재자 아래의 평화 위원회의 노력이 점령군의 범죄에 대한 정당화를 찾고 이 정권의 협정 반복 위반을 다룰 때 이 정권의 다가오는 선거를 고려하는 것은 이러한 범죄의 지속을 위한 은폐를 제공하고 휴전 협정을 약화시키는 결과를 초래할 것이다.

하마스 대변인은 이른바 평화 위원회에 참여하는 아랍 및 이슬람 국가들에게 위원회가 그들을 멈출 수 없는 그늘에서 계속되는 점령군의 범죄와 침략에 대해 명확하고 실질적인 입장을 취할 것을 요구했다. 특히 팔레스타인 측이 휴전 협정을 명백히 준수해왔다는 점을 고려할 때.