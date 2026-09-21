바흐레이니: 미국과 이스라엘의 행동은 «인도에 반한 죄»의 사례이다

메흐르 통신에 따르면; 제네바 주재 유엔 이란 이슬람 공화국 대사 겸 상임대표 알리 바흐레이니는 제63차 인권이사회 회의에서 말했다: 이란은 지난 1년 동안 미국과 이스라엘의 가장 격렬한 침략을 받아왔으며 그 결과는 직접 전쟁에서 경제적 압력에 이르기까지 우리의 국가 안보와 안정을 겨냥했다. 오늘 저는 지난해 미국과 이스라엘 정권이 자행한 공개적이고 야만적인 침략으로 인한 깊은 결과를 겪은 민족의 이름으로 말하고자 한다.

그는 덧붙였다: 우리가 겪은 위기의 대부분은 전쟁에서 경제 문제와 해상 봉쇄에 이르기까지 미국과 지역 내 그들의 대리 세력에 의해 형성되고 심화되었으며 외부에서 선동되었고, 이는 우리의 국가 주권, 사회 안정 및 지역 안보에 심각한 결과를 초래했다.

그는 말했다: 이 비대칭 전쟁 과정에서 우리 국민은 가장 복잡한 전쟁 범죄 일부에 맞서 싸웠다. 침략자들은 우리 문명의 기초를 공격하려 했고, 우리 학교를 폭격했으며, 우리 발전소를 파괴했고, 우리 관리들을 암살했으며 무고한 민간인을 겨냥했다. 이제 국제 사회의 긴급한 과제는 이러한 범죄의 가해자들을 책임지게 하는 것이다. 이란은 침략적 행동과 자국의 안보와 안정을 약화시키려는 외부에서 주도된 시도에 단호히 저항해왔다. 침략자들을 책임지게 하기 위한 오늘의 우리의 집단적 행동은 우리 모두의 집단적 미래에 대한 투자이다. 이란 국민은 외국 침략과 일방적 강제 조치의 경제적 결과 사이에 갇혀 있다.

바흐레이니는 덧붙였다: 미국이 부과한 가장 조직적이고 비인도적인 강제 조치에 직면하여 우리 민족을 지탱한 것은 우리가 직면한 어려움에 대한 국민의 이해, 우리 자신의 능력에 대한 신뢰, 그리고 국가의 힘과 자원에 대한 의존이었다. 우리는 제재에 대해 회복력을 보여주었다. 그러나 우리의 회복력은 국제 사회가 한 민족 전체에 적용된 그러한 조치의 범죄적 성격을 인정할 책임에서 면제되는 것으로 해석되어서는 안 된다. 이란의 1월 시위는 처음에는 평화로웠으나 외국 개입 이후 즉시 폭력적 소요로 변했다. 미국 관리들은 시위자들 사이에 배포하기 위한 이란 내 무기 이전과 밀수를 공개적으로 확인했다. 무기 이전은 외국 선동과 함께 소요 악화와 이후 침략 이전에 일어난 사건들의 더 넓은 과정에서 중요한 역할을 했다.

그는 마지막으로 말했다: 마지막으로 이란은 한 민족에 대한 경제적 압력의 의도적 사용이 국내 소요의 조작과 군사화(외국인에 의한)와 함께 «인도에 반한 죄»의 사례라고 믿으며, 이는 사실조사단(FFM)이 인정하고 그 책임을 미국과 그 대리 세력에 돌리기를 거부하는 현실이다.