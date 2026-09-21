하산 하니자데는 프랑스, 독일, 영국이 제출한 «스냅백» 초안을 심의하기 위한 최근 유엔 안전보장이사회 회의에 대해 말했다: 이 회의는 유엔 안전보장이사회 구조에 심각한 균열과 양극화가 존재함을 보여준다.

그는 덧붙였다: 세 유럽 국가들은 결의안 초안의 틀에서 2015년 핵 합의 이전의 제재 복귀와 스냅백 메커니즘 활성화의 기반을 마련하려 했으나 이 조치는 러시아와 중국의 반대와 거부권에 직면했다.

하니자데는 안전보장이사회 상임이사국들 간의 견해 차이를 언급하며 말했다: 한편에는 이란에 대해 가깝고 공통된 입장을 가지고 안전보장이사회의 도구적 이용을 통해 자신들의 목표를 달성하고 다른 국가들을 자신들의 정책으로 영향력 아래 두려는 미국, 영국, 프랑스가 있다. 반면 거부권을 가진 두 이사국인 러시아와 중국은 이 접근에 반대했다.

국제 문제 전문가는 계속했다: 러시아와 중국의 공동 거부권은 IAEA와 안전보장이사회를 포함한 국제 기구들과의 이란 협력 지속을 지지하는 정치적 메시지로 간주될 수 있다. 이러한 관점에서 모스크바와 베이징은 이란 핵 문제를 외교적이고 다자간 경로로 해결할 필요성을 강조하려 했다.

그는 마지막으로 말했다: 정치적 관점에서 러시아와 중국이 유럽 국가들이 지지하는 초안에 반대한 것은 이란에게 외교적 성과로 간주될 수 있으며 동시에 안전보장이사회에서 강대국들 간의 차이 심화와 이 국제 기구에서 새로운 구도의 형성을 보여준다. 미국은 러시아와 중국의 거부권으로 큰 정치적 패배를 겪었다.