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페제시키안: 이란과 파키스탄은 자신들의 필요를 충족시킬 수 있다

21 9월 2026 - 23:12
News ID: 1868454
Source: ABNA
페제시키안: 이란과 파키스탄은 자신들의 필요를 충족시킬 수 있다

대통령은 양자 협력 발전을 위한 이란과 파키스탄의 광범위한 역량을 강조하며 테헤란과 이슬라마바드의 무역, 에너지, 관광 등 분야에서의 관계 강화를 강조했다.

아브나 통신에 따르면, 우리나라 대통령 마수드 페제시키안은 오늘 월요일 저녁 파키스탄 내무장관 사이드 모흐센 나크비와의 회담에서 테헤란과 이슬라마바드 관계의 성장 추세에 만족을 표하고 무역, 에너지, 관광, 투자, 문화 및 과학 교류 등 다양한 분야에서 양자 협력의 강화와 확대 필요성을 강조했다.

대통령은 양국 관계 수준의 현저한 향상을 언급하며 말했다: 귀하가 양자 협력 과정을 지속적으로 추적하고 있어 기쁘게 생각하며 이 상호작용이 모든 분야에서 더 진지하게 계속되기를 희망한다.

페제시키안은 또한 이슬람 국가들 간의 확대되는 상호작용 과정을 언급하며 강조했다: 우리는 미국의 조치와 압력이 이슬람 국가들 간의 결속과 지속적인 상호작용 강화의 기반이 되었다고 믿으며 이란과 파키스탄 대표단 간의 수많은 회담과 협의가 이 과정의 명확한 예이다.

대통령은 공동 투자 강화와 양국 다양한 부문 간의 연결 확대 필요성을 강조하며 지적했다: 공동 투자 발전, 연결 확대, 경제 협력 촉진으로 이란과 파키스탄 관계가 더욱 깊어지는 것을 목격하게 되기를 희망한다.

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