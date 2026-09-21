페제시키안: 이란과 파키스탄은 자신들의 필요를 충족시킬 수 있다

아브나 통신에 따르면, 우리나라 대통령 마수드 페제시키안은 오늘 월요일 저녁 파키스탄 내무장관 사이드 모흐센 나크비와의 회담에서 테헤란과 이슬라마바드 관계의 성장 추세에 만족을 표하고 무역, 에너지, 관광, 투자, 문화 및 과학 교류 등 다양한 분야에서 양자 협력의 강화와 확대 필요성을 강조했다.

대통령은 양국 관계 수준의 현저한 향상을 언급하며 말했다: 귀하가 양자 협력 과정을 지속적으로 추적하고 있어 기쁘게 생각하며 이 상호작용이 모든 분야에서 더 진지하게 계속되기를 희망한다.

페제시키안은 또한 이슬람 국가들 간의 확대되는 상호작용 과정을 언급하며 강조했다: 우리는 미국의 조치와 압력이 이슬람 국가들 간의 결속과 지속적인 상호작용 강화의 기반이 되었다고 믿으며 이란과 파키스탄 대표단 간의 수많은 회담과 협의가 이 과정의 명확한 예이다.

대통령은 공동 투자 강화와 양국 다양한 부문 간의 연결 확대 필요성을 강조하며 지적했다: 공동 투자 발전, 연결 확대, 경제 협력 촉진으로 이란과 파키스탄 관계가 더욱 깊어지는 것을 목격하게 되기를 희망한다.