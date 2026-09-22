이란에 대한 전쟁의 여파를 억제하려는 독일의 노력

ABNA 통신이 독일 통신사를 인용하여 보도한 바에 따르면, 이 나라 정부는 지역의 긴장과 이란에 대한 미국의 침략으로 인해 프랑스와 독일에서 휘발유 가격이 급등했기 때문에 휘발유와 디젤 가격을 인하하는 계획을 제시하려고 합니다.

이 보고서에 따르면, 에너지, 특히 휘발유와 디젤에 부과되는 세금이 리터당 14센트 인하될 예정입니다.

독일 재무부는 이 조치가 28억 5천만 달러의 세수 감소를 초래할 것으로 예측합니다.

프랑스의 디젤 가격도 새로운 기록을 세우며 리터당 2.41유로(2.76달러)에 도달했습니다. 한편, 이란에 대한 전쟁과 호르무즈 해협의 긴장으로 인한 세계 에너지와 연료 전송 체인의 혼란이 계속되고 있으며, 세계 시장은 연료 부족과 가격의 급격한 상승을 겪고 있습니다.

또한 옥탄가 98의 무연 휘발유 리터당 평균 가격은 2.28유로(2.61달러)를 초과했습니다. 프랑스에서 가장 많이 팔리는 휘발유 유형인 옥탄가 95 휘발유의 평균 가격도 리터당 2.17유로(2.48달러)를 넘어 10일 이상 2022년에 기록된 기록보다 높은 수준을 유지하고 있습니다.

프랑스 정부가 발표한 공식 보고서에 따르면 전국의 주유소 11퍼센트가 휘발유나 디젤이 비어 있으며, 이 숫자는 일부 지역에서 16퍼센트에 달합니다.